Mois du vélo au Québec : Vélo Québec propose une nouvelle façon de participer

MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Mois du vélo est un initiative de Vélo Québec qui vise à encourager les Québécois et les Québécoises à se déplacer à vélo en participant à l'une ou l'autre des 170 activités qui se dérouleront tout au long du mois de mai dans 11 régions du Québec.

À l'occasion de cette troisième édition, Vélo Québec en profite pour lancer J'aime le vélo, une adaptation de la plate-forme Love to Ride déjà implantée dans 16 villes et 12 pays à travers le monde. Cette plate-forme permet de cerner les freins et les incitatifs de chaque participant grâce à un court questionnaire. Chaque utilisateur reçoit des trucs et des conseils personnalisés pour l'encourager à se déplacer à vélo. Un concours amical permet aux participants d'inviter des amis pour se constituer une équipe, d'inscrire leurs déplacements et à accumuler des points pour le concours où des prix d'une valeur totale de plus de 3 000$ seront remis aux gagnants!

« C'est généralement au mois de mai que les Québécois sortent leurs vélos et tous les prétextes sont bons pour en faire : aller travailler comme le font 1,9 million de Québécois, faire des courses, sortir, se mettre en forme, visiter des amis, découvrir du pays...Parce que s'il fait beau en mai, il fait encore plus beau à vélo! », souligne Philippe Jacques, directeur des programmes à Vélo Québec Association.

Le Mois du vélo au Québec est une campagne de Vélo Québec rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par le Fonds vert.

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir le vélo à des fins de transport, de loisir et de tourisme, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie de tous. Alors que son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale, Vélo Québec célèbre cette année 50 ans d'action cycliste. www.velo.qc.ca

