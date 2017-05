Le gouvernement annonce l'implantation d'une première super-clinique dans la région de la Capitale-Nationale







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l'accessibilité des services d'un médecin de famille pour toute la population québécoise, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur François Blais, ainsi que le député de Vanier ? Les Rivières et whip adjoint du gouvernement, monsieur Patrick Huot, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une première super-clinique pour la région de la Capitale-Nationale.

La super-clinique est opérée par un tout nouveau groupe de médecine de famille (GMF), soit MAclinique Lebourgneuf, et a ouvert ses portes le 1er mai. Cette super-clinique propose une offre de service bonifiée, offrant à ses patients une disponibilité de 98 heures par semaine, avec des heures d'ouverture de 8 h à 22 h tous les jours de la semaine, incluant la fin de semaine, avec comme objectif, à terme, d'arriver à 105 heures par semaine. Des services de prélèvements sont aussi offerts sur place, de même que ceux d'un laboratoire d'imagerie médicale.

Citations :

« Nous implantons des super-cliniques afin d'améliorer l'accès aux services de première ligne. Avec ce projet dans la région de la Capitale-Nationale, nous offrons concrètement une autre option à l'urgence, notamment les soirs et les fins de semaine. Mais nous devons souligner un élément important : MAclinique aura des heures d'ouverture encore plus larges que les 84 heures que nous leur demandons. Je me dois de saluer l'engagement des médecins, des infirmières et des autres professionnels de MAclinique, qui ont le souci d'en offrir davantage à la population. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureux qu'il y ait une première super-clinique à Québec. Cette super-clinique proactive à Québec est moderne et dynamique. Elle s'inscrit de manière parfaitement cohérente avec le projet novateur que représentent les super-cliniques et va même plus loin. Cela témoigne de l'intérêt que suscite ce nouveau mode de prestation de services ici dans la région de la Capitale-Nationale, et de l'ouverture de ces équipes à nos efforts pour améliorer l'accessibilité des services dans notre région. »

François Blais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis très fier que la première super-clinique de Québec soit dans la circonscription de Vanier ? Les Rivières. Ce projet représente un gain notable pour les gens de ma circonscription et des alentours. Cela démontre que notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la région et je me réjouis que cela se traduise par des gestes aussi concrets pour améliorer l'accès aux soins de première ligne. »

Patrick Huot, député de Vanier - Les Rivières et whip adjoint du gouvernement

Faits saillants :

MAclinique est la treizième super-clinique au Québec.

La super-clinique devra répondre aux autres critères habituels, qui sont, rappelons-le,

d'offrir un minimum de consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits aux médecins de son milieu clinique;

de permettre au patient d'avoir accès à une consultation médicale le jour même de sa visite, ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture;

d'utiliser un dossier médical électronique certifié;

et de s'engager à répondre aux besoins de la population en cas d'une augmentation de la demande de services, par exemple lors de périodes d'activité grippale.

Elle s'engage également à utiliser le système de prise de rendez-vous en ligne Rendez-vous santé Québec (RVSQ) lorsque celui-ci sera implanté dans la région.

