Les placottoirs du Plateau : des aménagements qui font jaser!







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Plateau-Mont-Royal a installé cette semaine trois nouveaux placottoirs publics et deux autres sont à venir dans les prochains jours. Cette aire de repos aux allures de bord de mer, faite de bois aux couleurs pastel, installée sur l'avenue Henri-Julien en 2016 a eu un tel succès, que l'arrondissement a décidé d'en installer quatre de plus cette année. Souvent propices à la rencontre et à des activités, ces aménagements temporaires sont parties intégrantes de l'animation publique du Plateau.

« Les placottoirs vont accueillir des citoyens, des travailleurs et des visiteurs, qui voudront prendre une pause dans leurs déplacements. On y trouvera parfois même un piano, au coin duquel il fera bon s'asseoir et écouter de la musique. Notre continuons à multiplier ces petits espaces publics, ouverts à tous, dans l'arrondissement », a déclaré Alex Norris, conseiller du district de Jeanne-Mance.

Les cinq nouveaux placottoirs se trouvent : sur la rue Saint-Viateur Est à l'angle de Saint-Dominique, sur l'avenue Duluth Est à l'angle de l'avenue Hôtel-de-Ville, sur l'avenue Henri-Julien à l'angle de l'avenue du Mont-Royal Est; sur l'avenue Fairmount à l'angle de l'avenue de l'Esplanade et finalement sur l'avenue du Mont-Royal Est à l'angle de la rue Franchère. Conçus par Wanted paysage et produits par Manufacturier Sheltec, ils sont réutilisables pendant 5 ans et seront abondamment verdis dès que la température le permettra.

Pour connaître les dates où les pianos publics, les ludothèques, les marchés publics et autres activités seront disponibles, restez branchés sur ville.montreal.qc.ca/plateau/activités ou abonnez-vous à l'infolettre : ville.montreal.qc.ca/plateau/infolettre.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 13:43 et diffusé par :