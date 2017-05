Dépotoir nucléaire à Chalk River - Martine Ouellet se réjouit que le Parti Québécois appuie sa demande de BAPE







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de la période de questions à l'Assemblée nationale du Québec, ce matin, la députée de Vachon et chef du Bloc Québécois, Martine Ouellet, a manifesté sa satisfaction de voir que le Parti Québécois, par l'intermédiaire de son porte-parole en matière d'environnement, demande au ministre David Heurtel de faire un BAPE sur le projet de dépotoir nucléaire à 1 kilomètre de la rivière Outaouais.

'' Lors de l'étude des crédits en Environnement, hier, j'ai eu l'occasion de questionner le ministre Heurtel sur le dossier du dépotoir nucléaire que prévoit la compagnie Laboratoires nucléaires canadiens (LCN). Je ne suis pas convaincue qu'il saisisse l'ampleur du risque pour tout le Québec. Il parle de préparation d'un plan d'urgence. Avant de se préparer à toute catastrophe, il faudrait plutôt éviter la catastrophe. Avec toutes les inondations qu'on voit en ce moment, par exemple, les risques de contamination radioactive des eaux souterraines et de la rivière des Outaouais sont extrêmement grands, d'ailleurs probablement trop grand pour prendre le risque'', a expliqué la députée de Vachon.

Le dépotoir projeté par LCN inclurait 1 million de mètres cubes de déchets, s'étendrait sur 16 hectares et serait actif jusqu'en 2070. L'entreprise souhaite démarrer ses activités en 2020.

'' Je pense que même si l'emplacement est situé à l'extérieur du Québec, le ministre de l'Environnement du Québec devrait exiger un BAPE, poursuit Martine Ouellet. Il s'est dit ''préoccupé'' par le projet qui ''suscite énormément de questions''. Il est impératif de questionner l'opportunité d'un tel projet AVANT qu'il ne soit autorisé. Pour le moment, il n'y a qu'une étude d'impact environnemental de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) mais les 900 pages ne sont disponibles qu'en anglais.''

À la fois député à l'Assemblée nationale et chef du Bloc Québécois, Martine Ouellet entend mettre de l'avant le travail transparlementaire qu'elle peut ainsi effectuer.

''Mes questions en étude des crédits au ministre québécois de l'environnement ont permis d'apprendre qu'il était préoccupé mais pas très proactif et cela a alimenté le Parti Québécois afin qu'il demande à son tour la tenue d'un BAPE sur cette importante question qui préoccupe la population. Du côté du Bloc Québécois, nous questionnerons Justin Trudeau sur ce dossier et défendrons sans relâche la sécurité des Québécois et de leur eau potable et de leur environnement'' a conclu Martine Ouellet.

