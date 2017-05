Femmes et gouvernance locale - Pauline Quinlan, mairesse de Bromont, lauréate du Prix Francine-Ruest-Jutras 2017







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les femmes étaient à l'honneur aujourd'hui lors des Assises 2017 de l'UMQ. Lors du déjeuner-conférence des délégués, présenté par Bell, la présidente et chef de la direction de Gaz Métro, madame Sophie Brochu, s'est adressée aux élues et aux élus pour partager sa vision quant à la place des femmes dans le milieu des affaires et les autres sphères de la société et discuter de son cheminement.

À cette occasion, le Prix Francine-Ruest-Jutras a été décerné à la mairesse de Bromont, madame Pauline Quinlan, pour saluer sa contribution au développement durable de sa communauté. Rappelons que le Prix Francine-Ruest-Jutras est remis depuis 2013, en collaboration avec Bell. Il vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.

« L'engagement de Pauline Quinlan depuis près de 20 ans pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyennes et de ses concitoyens est admirable à bien des égards et méritait d'être souligné. Par les nombreux projets qu'elle a mis en oeuvre depuis son arrivée sur la scène municipale, Mme Quinlan a contribué au dynamisme et à la vitalité économique de la communauté de Bromont et de l'ensemble de la Montérégie-Est », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

