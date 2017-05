Blocage de la pêche à la crevette en Gaspésie - Plus de 200 travailleuses et travailleurs réclament l'intervention de Québec et d'Ottawa







GASPÉ, QC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Environ 230 salarié-es des Pêcheries Marinard à Rivière-au-Renard et des Fruits de mer de l'Est du Québec à Matane, en plus des non-syndiqué-es de l'usine de l'Anse-au-Griffon, sont menacés de perdre leur revenu en raison d'un conflit persistant dans l'industrie de la pêche à la crevette. Profitant de leur passage à Percé, ces syndiqué-es membres de la CSN ont demandé au premier ministre Philippe Couillard et au ministre responsable de la Gaspésie, Sébastien Proulx, de trouver des solutions rapides à leurs problèmes.

Depuis le 1er avril, date d'ouverture de la pêche à la crevette, un litige persiste entre les propriétaires d'usines de transformation des crevettes et les pêcheurs qui n'ont pas réussi à s'entendre sur le prix d'achat des crevettes au débarquement. En guise de protestation, les pêcheurs ont choisi de laisser leur bateau à quai, laissant les travailleurs des usines de transformation sans travail plus d'un mois après le début de la période officielle de la pêche.

Pour Régis Turgeon, président du Syndicat des employés des Fruits de mer de Matane (CSN), le syndicat a déjà consenti à abolir un quart de travail dans l'usine pour la saison 2017. Les solutions doivent maintenant venir du côté gouvernemental. Il ajoute que « ce conflit pénalise grandement les travailleurs et les travailleurs des usines qui vont très bientôt épuiser toutes leurs prestations d'assurance-emploi, en plus de ne pas se qualifier en prévision de l'après-saison de pêche de l'an prochain. Il faut que le premier ministre et le ministre responsable de la Gaspésie prennent la pleine mesure de la situation qui est intenable et s'assurent de trouver des solutions pour éviter non seulement leur appauvrissement, mais la répétition de ce triste scénario ».

Omer Ouellet, vice-président du Syndicat des pêcheries Marinard (CSN), constate que plusieurs travailleuses et travailleurs ont déjà cessé de toucher leurs prestations d'assurance-emploi. « On demande que Québec interpelle aussi le gouvernement fédéral pour éviter le fameux "trou noir", soit la période correspondant à la fin des prestations de chômage. C'est non seulement les salarié-es qui vont en souffrir, mais aussi leur famille. Avec la crise qui perdure en Gaspésie, entre autres en raison des effets de la baisse des quotas de pêche de 15 %, cette intervention est plus que nécessaire. »

Jacques Mimault, président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CCGIM-CSN), à qui Nancy Legendre du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) joint sa voix, est formel : « Des solutions existent bel et bien. À court terme, ces travailleurs ont besoin de revenus demain matin, pas dans plusieurs semaines. Il faut qu'Emploi-Québec s'implique rapidement pour les soutenir par différents programmes. À moyen terme, ces travailleurs doivent pouvoir se qualifier chaque année à l'assurance-emploi sans devoir ressentir la crainte de perdre leur revenu. À long terme, il faut prévoir de mettre en place un mécanisme pour s'assurer que le prix de la crevette au débarquement soit déjà négocié avant le début de la saison de la pêche, comme c'est le cas de la pêche au crabe. C'est entre autres sur cette avenue que les conseils centraux vont consacrer leurs énergies. »

Le Syndicat des employés des Fruits de mer de Matane (CSN) regroupe 100 travailleurs et travailleuses, et le Syndicat des pêcheries Marinard compte environ 130 membres.

