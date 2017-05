Place au plaisir à la Place de l'Ontario! Venez découvrir la gastronomie ontarienne dans toute sa diversité à l'occasion du Festival gastronomique de l'Ontario







Entrée du festival gratuite la fin de semaine de la fête de Victoria en l'honneur du 150e anniversaire de l'Ontario

TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - Dans le cadre des festivités organisées pour le 150e anniversaire de la province, la Place de l'Ontario invite les visiteurs à venir découvrir le Festival gastronomique de l'Ontario. Organisé la fin de semaine de la fête de Victoria, soit du 19 au 22 mai, cet événement gratuit mettra en avant la gastronomie ontarienne dans toute sa diversité, et s'accompagnera d'une foule d'activités, de divertissements et de produits locaux aussi divers que variés.

« Le 150e anniversaire de l'Ontario est l'occasion pour tous les Ontariens de rendre hommage à l'incroyable province dans laquelle nous vivons -- et existe-t-il plus belle manière de célébrer l'Ontario qu'en savourant ce qui s'y fait de mieux en matière de mets et de boissons? déclare Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je suis fière d'inviter les Ontariens et les touristes en visite à venir se joindre aux festivités à la Place de l'Ontario et à en profiter pour explorer le secteur riverain en compagnie de leur famille et de leurs amis. »

Organisé sur l'île ouest de la Place de l'Ontario, le Festival gastronomique de l'Ontario fera vivre aux visiteurs une expérience aussi unique que diversifiée, grâce aux camions-restaurants, aux bars, mais aussi aux installations artistiques et aux concerts proposés. Ceux-ci pourront ainsi découvrir :

le marché Cedar : niché au sein d'un village constitué entièrement de conteneurs d'expédition, ce marché fermier offrira aux visiteurs, entre autres, de petits plateaux de dégustation ainsi que des plats artisanaux préparés à acheter.

niché au sein d'un village constitué entièrement de conteneurs d'expédition, ce marché fermier offrira aux visiteurs, entre autres, de petits plateaux de dégustation ainsi que des plats artisanaux préparés à acheter. des chefs locaux à l'avenir prometteur : grâce à la présence de chefs réputés et de nouveaux talents, les visiteurs pourront assister à des démonstrations culinaires multiethniques, vivre des expériences uniques et participer à des dégustations d'exception.

grâce à la présence de chefs réputés et de nouveaux talents, les visiteurs pourront assister à des démonstrations culinaires multiethniques, vivre des expériences uniques et participer à des dégustations d'exception. la section Ontario savoure : cette section réservée à la découverte gustative offrira chaque jour des activités de dégustation et des événements d'accord mets-vins proposés par des fournisseurs locaux d'aliments, de vins, de cidre et de bière.

cette section réservée à la découverte gustative offrira chaque jour des activités de dégustation et des événements d'accord mets-vins proposés par des fournisseurs locaux d'aliments, de vins, de cidre et de bière. un concours de cuisine pour les enfants : les enfants pourront prendre part à d'amusants tournois culinaires afin de préparer leur propre version de leur plat canadien préféré.

les enfants pourront prendre part à d'amusants tournois culinaires afin de préparer leur propre version de leur plat canadien préféré. les meilleurs talents de l'Ontario : les visiteurs pourront assister à plusieurs représentations organisées tant sur la scène principale que sur la scène des artistes émergents, et ainsi découvrir spectacles musicaux, des DJ, des danseurs et des spectacles de créations parlées, par exemple :

les visiteurs pourront assister à plusieurs représentations organisées tant sur la scène principale que sur la scène des artistes émergents, et ainsi découvrir spectacles musicaux, des DJ, des danseurs et des spectacles de créations parlées, par exemple : Tanika Charles , le vendredi 19 mai;

, le vendredi 19 mai;

Jarvis Church , le samedi 20 mai.

, le samedi 20 mai. le spectacle La nuit des drones : le tout premier spectacle de drones chorégraphié inspiré par le Canada va éclairer le ciel de la Place de l'Ontario le samedi 20 mai à 23 h.

le tout premier spectacle de drones chorégraphié inspiré par le va éclairer le ciel de la Place de l'Ontario le samedi 20 mai à 23 h. la section Ontario innove : les visiteurs sont invités à venir découvrir des kiosques uniques qui présentent certaines des contributions technologiques destinées à tous les membres de la famille les plus novatrices de Ontario.

: les visiteurs sont invités à venir découvrir des kiosques uniques qui présentent certaines des contributions technologiques destinées à tous les membres de la famille les plus novatrices de Ontario. la section Ontario célèbre : la boutique-souvenir sera convertie en un musée appelé Ontario célèbre, qui fera découvrir aux visiteurs les artéfacts, les histoires et les moments les plus importants de l'histoire du Canada de ces 150 dernières années.

: la boutique-souvenir sera convertie en un musée appelé Ontario célèbre, qui fera découvrir aux visiteurs les artéfacts, les histoires et les moments les plus importants de l'histoire du de ces 150 dernières années. la section Ontario éduque : l'édifice Atom Blaster va s'animer et proposer différentes activités tant pour les adultes que pour les jeunes et les enfants, comme des leçons de cuisine, des séances d'éducation au mieux-être et des démonstrations d'un style de vie sain.

De plus amples renseignements seront communiqués sous peu concernant le Festival gastronomique de l'Ontario, ainsi que sur d'autres événements, festivals et activités qui auront lieu à la Place de l'Ontario cet été, alors restez à l'affût.

À propos de la Place de l'Ontario

Organisme relevant du gouvernement de l'Ontario, la Place de l'Ontario est un parc d'une superficie de 155 acres situé à Toronto, en bordure du lac. Ce lieu symbolique est un endroit de choix pour les concerts, les festivals et événements en tout genre. Que l'on y vienne pour admirer la vue sur Toronto ou pour assister à un festival ou un concert, la Place de l'Ontario est un lieu de rassemblement idéal pour tous les Ontariens. En 2017, la Place de l'Ontario va organiser un certain nombre d'événements sur l'île ouest dans le cadre d'Ontario150, le programme de festivités célébrant le 150e anniversaire de l'Ontario et le 150e anniversaire de la Confédération du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Place de l'Ontario, rendez-vous sur le site http://www.ontarioplace.com/fr

Médias sociaux :

Facebook (en anglais seulement) : @OntarioPlace

Twitter (en anglais seulement) : @OntarioPlace

Pour participer à la conversation : #PlacedelOntario #Ontario150 #festivalsPO

SOURCE Ontario Place

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 13:15 et diffusé par :