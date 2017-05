Exposition agriculturelle 2017 : un mariage inédit entre l'art, la science et l'agriculture







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'aura lieu la première projection architecturale intitulée Paysages agricoles en transformation, organisée dans le cadre de l'exposition agriculturelle 2017, un projet développé par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ), Espace pour la vie et l'Union des producteurs agricoles (UPA).

L'exposition agriculturelle compte parmi les 180 projets retenus lors de l'événement « Je vois Montréal », initiée en vue du 375e anniversaire de la métropole. Cette exposition agriculturelle vise à créer des passerelles entre la ville et la campagne, en mettant en relation des scientifiques, des agriculteurs, des artistes et le grand public autour d'enjeux liés à l'agriculture.

La projection architecturale

Présentée en plein coeur du Quartier des spectacles, cette projection lancée aujourd'hui se veut à la fois un hommage à la réalité agricole et à la beauté des paysages, mais aussi une réflexion sur les enjeux environnementaux.

Concepteur : Normal Studio

Production : UQAM et Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)

Avec la collaboration de Samuel Comtois, agronome, PleineTerre

Période de diffusion : du 4 au 28 mai, du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu'à 23 h et jusqu'à 1 h le vendredi et le samedi

Lieu : façade du pavillon Président- Kennedy

201, avenue du Président-Kennedy

La programmation 2017

La Galerie de l'UQAM présente la première exposition solo au Canada de l'artiste mexicain Gilberto Esparza : Plantas autofotosintéticas. Créées avec la complicité de chercheurs tels que des ingénieurs, des biologistes et des roboticiens, les oeuvres de M. Esparza invitent à envisager les réseaux d'égouts sillonnant le sous-sol de la ville de Montréal, d'ordinaire dissimulés et évacués de la conscience publique, comme un système de production énergétique et lumineuse en temps réel, permettant de maintenir un écosystème en équilibre.

Renseignements sur l'exposition : https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html

Animé par l'artiste Gilberto Esparza, l'ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et l'artiste, professeure de l'UQAM et codirectrice d'Hexagram, Gisèle Trudel, un atelier bioélectronique sera organisé les 10 et 11 mai 2017 à l'UQAM. Il s'adresse à tout artiste, scientifique, ingénieur, étudiant ou professionnel intéressé par le développement durable. Les participants y apprendront à traiter des eaux usées à partir des processus biologiques pour l'obtention d'énergie électrique en provenance de microorganismes.

Inscriptions et coût de l'atelier : http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique

Enfin, dans le cadre du festival OFFTA, en collaboration avec Scène contemporaine autochtone, la soirée MixOFF agriculturel aura lieu à la salle SH-4800 de l'UQAM, le jeudi 8 juin 2017 à 19 h.

Les MixOFF sont des rendez-vous inattendus et féconds entre scientifiques, chercheurs ou spécialistes de l'agriculture, en collaboration avec des artistes en arts vivants. Ensemble, ils imaginent des utopies qui serviront de prémisses à des projets.

Cinq couples inédits ont été mis en place et ils proviennent des domaines suivants :

1. Entomologie/agriculture urbaine/théâtre

2. Musique/permaculture

3. Psychologie communautaire/théâtre

4. Arts visuels/ethnobotanique

5. Océanographie/biologie marine/photo

Pour connaître les participantes et participants des MixOFF : https://wwd-expoagriculturelle.uqam.ca/mixoff/

À l'issue de rencontres échelonnées sur trois semaines, les couples présenteront les idées de projets qui ont découlé de leur collaboration. La présentation des MixOFFsera suivie de l'Apéro des savoirs où la discussion se poursuivra avec le public.

Programmation complète : expoagriculturelle.uqam.ca

