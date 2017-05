La ministre des Sciences du Canada rencontre de représentants importants de la communauté scientifique des États-Unis pour discuter de recherche et de collaboration par-delà la frontière







WASHINGTON, DC, le 4 mai 2017 /CNW/ - Les États-Unis n'ont pas de meilleur ami, allié ou partenaire que le Canada. Les relations étroites que nous avons ainsi que la collaboration soutenue que nous entretenons touchent des générations de scientifiques américains et canadiens qui travaillent ou ont travaillé main dans la main à faire des découvertes, à relever des défis et à bâtir un avenir prospère pour la population des deux côtés de la frontière.

Les scientifiques canadiens et américains collaborent à d'innombrables efforts de recherche, que ce soit la recherche dans l'Arctique sur le brise-glace canadien Amundsen ou les missions à bord de la Station spatiale internationale.

Pour garantir le succès continu des collaborations scientifiques transfrontalières, la ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, a rencontré aujourd'hui à Washington (D.C.) des représentants importants de la communauté scientifique des États-Unis, dont Lamar Smith, membre du Congrès et président du Comité de la Chambre pour les sciences, l'espace et la technologie; France Cordova, directrice de la Fondation nationale des sciences (NSF); et Kelly Falkner, directrice du Bureau des programmes polaires de la NSF. La ministre Duncan et ses collègues américains ont discuté des possibilités et des défis inhérents au soutien d'une forte culture d'excellence scientifique, notamment de ce qui pourrait être fait pour accroître la coopération scientifique dans l'Arctique et les régions polaires.

La ministre Duncan a aussi pris la parole durant une réception donnée à l'ambassade du Canada pour honorer le récent lauréat d'un prix Nobel, Artur McDonald, qui était à Washington pour être reçu membre honoraire de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Le titre de membre est une marque d'excellence largement reconnue en science et est considéré comme l'un des plus grands honneurs qu'un scientifique peut recevoir. M. McDonald n'est pas le seul Canadien à avoir reçu cet honneur puisque la Canadienne Nancy M. Reid (anglais), a récemment été reçue membre de l'Académie nationale. Mme Reid est une statisticienne de l'Université de Toronto. Elle travaille dans le domaine des statistiques théoriques et a développé des méthodes d'analyse statistique plus précises et plus efficaces.

« La collaboration qui existe entre les scientifiques canadiens et américains favorise l'acquisition de nouvelles connaissances et l'obtention de résultats importants, ce qui contribue à soutenir notre économie, à créer des emplois et à édifier un avenir prospère pour les citoyens des deux côtés de la frontière. Je compte bien continuer de soutenir les scientifiques canadiens pour qu'ils puissent poursuivre leurs relations fructueuses de recherche avec leurs collègues et homologues des États-Unis. Après tout, la science ne connaît pas de limites ni de frontières. »

-- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

Il s'agit du troisième voyage officiel de la ministre Duncan à Washington en 14 mois. Elle s'y était rendue auparavant pour participer à la première rencontre ministérielle organisée par la Maison-Blanche sur les sciences de l'Arctique. Au nom du gouvernement du Canada, la ministre Duncan a signé une déclaration commune sur la collaboration dans l'Arctique avec des ministres responsables des Sciences et des représentants scientifiques de 25 gouvernements et de l'Union européenne.

Le gouvernement du Canada a travaillé fort pour s'assurer que la prise de décisions fondées sur les sciences et des données probantes est au coeur des politiques gouvernementales.

En collaborant avec nos collègues internationaux, comme ceux des États-Unis, le gouvernement du Canada est en bien placé pour élaborer des politiques scientifiques qui aident à stimuler l'économie et à soutenir une classe moyenne plus forte.

