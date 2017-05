Cérémonie d'ouverture des Assises 2017 - L'UMQ réitère son ferme appui au projet de loi 122







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce matin qu'a eu lieu, au Palais des congrès de Montréal, le coup d'envoi des 96ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en compagnie notamment du premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, et de quelque 1 200 délégués venus des quatre coins du Québec.

À cette occasion, le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, a réitéré l'appui sans équivoque de l'UMQ et de l'ensemble du milieu municipal au projet de loi 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité. Il a du même souffle remercié le premier ministre d'avoir livré ses engagements et enjoint les députés de l'Assemblée nationale adopter ce projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire.

« Le projet de loi 122 permet aux municipalités de réaliser des gains historiques, au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Le milieu municipal est prêt pour les changements proposés, prêt à assumer pleinement de nouveaux pouvoirs, prêt pour l'autonomie. Il est aussi prêt à prendre les responsabilités et l'imputabilité qui en sont les corollaires. Il faut nous faire confiance, se faire confiance, et aller jusqu'au bout de la modernisation du cadre législatif dans lequel évoluent les municipalités. Il ne faut pas rester figé dans le passé », a déclaré Monsieur Sévigny.

À ce sujet, le président de l'UMQ a insisté sur la nécessité de renouveler le processus de participation citoyenne dans les municipalités, en l'amenant au 21e siècle et en délaissant l'actuel processus d'approbation référendaire, en raison de son caractère dysfonctionnel et axé sur la division.

Vers un plan économique pour les régions

À la veille du Forum sur le développement économique, le président de l'UMQ a par ailleurs livré un plaidoyer afin que le milieu municipal se dote d'un plan économique pour les régions.

« C'est aux élues et élus municipaux de s'imposer comme les promoteurs de leurs milieux. L'heure n'est plus à attendre les grandes stratégies définies par les autres paliers de gouvernement. Nous devons nous aussi nous définir, définir le rôle que nous voulons jouer, que nous devons jouer. Et convenir ensemble des outils dont nous avons besoin et des priorités économiques », a indiqué Monsieur Sévigny.

Jean Doré nommé Membre honoraire de l'UMQ à titre posthume

L'UMQ a par ailleurs profité de la cérémonie d'ouverture des Assises 2017 pour décerner le titre honorifique de Membre honoraire de l'UMQ à monsieur Jean Doré, maire de Montréal de 1986 à 1994, à titre posthume.

« À titre de 39e maire de Montréal, Jean Doré a marqué de façon indélébile le développement de la métropole. Pensons, par exemple, à sa volonté d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des institutions culturelles et touristiques d'envergure, ainsi que ses efforts pour moderniser l'administration et la gouvernance de la ville afin d'augmenter la participation des citoyennes et des citoyens. Je suis fier que l'UMQ honore aujourd'hui son parcours exceptionnel en le nommant Membre honoraire », a conclu M. Sévigny.

Les Assises en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2017 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #Assises2017. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour les Assises 2017, en collaboration avec la Ville de Montréal, est aussi disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

