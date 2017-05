Au Collège Montmorency, la mission éducative passe par la malbouffe







LAVAL, QC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les étudiantes, les étudiants et le personnel du Collège Montmorency font front commun contre la décision du Conseil d'administration d'ouvrir grande la porte, une seconde fois, à la malbouffe en permettant l'implantation d'un comptoir de la chaîne de restauration rapide Quesada Burritos & Tacos dans les murs de l'institution. Pour le front commun, cette décision va à l'encontre de la mission éducative, de la politique alimentaire et de la responsabilité sociale de l'établissement.

À la demande du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), le Collège a adopté en 2009 une politique visant la promotion de saines habitudes alimentaires. Les fournisseurs de produits alimentaires du Collège doivent s'y conformer. De toute évidence, ce ne sera pas le cas avec Quesada Burritos & Tacos. « En 2015, ils ont transformé un kiosque de sandwichs en comptoir Subway, et là, ils en introduisent un nouveau dont les aliments avoisinent ou dépassent, pour un seul repas, le maximum des besoins nutritionnels quotidiens recommandé par Santé Canada. On ne s'explique pas la décision du Collège de ne pas faire respecter sa propre politique alimentaire » de soutenir Madame Karine L'Ecuyer, présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency (FNEEQ-CSN) et porte-parole du groupe.

Pour le front commun, il est socialement irresponsable qu'une institution comme le Collège Montmorency fournisse à des jeunes une alimentation contenant trop de lipides, de calories, de sucre et de sel : « Entendons-nous bien. Notre intention n'est pas d'attaquer Quesada Burritos & Tacos et ses produits. Nous plaidons simplement qu'une chaîne de restauration rapide n'a pas sa place dans une institution d'enseignement public » conclut Madame L'Ecuyer.

Selon le front commun, la présence de grandes publicités dans le collège, sous les contours du nom d'une bannière d'une chaîne de restauration rapide, constitue une forme exagérée de privatisation des murs d'une institution publique. Les étudiantes, les étudiants et le personnel du Collège invitent la Direction à discuter d'une alternative alimentaire qui rassemblera toute la communauté montmorencienne.

Les syndicats et association membres du front commun sont : Syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep Montmorency (SEECM), Syndicat des employées et des employés du cégep Montmorency (SECM), Syndicat des travailleuses et des travailleurs des milieux associatifs en éducation - Montmorency (STTMAE-AEM), Association générale étudiante du collège Montmorency (AGEM)

SOURCE Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency FNEEQ-CSN

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 12:15 et diffusé par :