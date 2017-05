La meilleure appli iOS pour les devoirs, Socratic, fait son lancement sur Android en 6 langues







AIDE AUX DEVOIRS DE CLASSE MONDIALE DÉSORMAIS À LA DISPOSITION DE TOUS LES ÉLÈVES

NEW YORK, 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- Lorsque Socratic a fait son lancement sur iPhone en juillet, les fondateurs Chris Pedregal et Shreyans Bhansali savaient qu'ils avaient un grand succès : l'appli a monté en flèche au top niveau de l'App Store et a décroché la note maximale de 5 étoiles. Les fondateurs n'étaient cependant pas satisfaits, parce que l'appli n'était disponible que pour les anglophones possédant des iPhones.

Aujourd'hui, Socratic fait son lancement sur les appareils Android et en six langues : anglais, espagnol, français, allemand, indonésien et portugais.

« Les start-up de la Silicon Valley priorisent rarement le lancement dans d'autres langues en raison des grandes difficultés que cela pose. Chris et moi avons grandi hors des États-Unis, donc nous avons une perspective différente. Nous sommes ravis d'ouvrir Socratic au monde », a déclaré Shreyans Bhansali, cofondateur et chef de l'ingénierie. « Grâce à nos nouvelles langues, Socratic a le potentiel d'atteindre 1,5 milliards de personnes dans leur langue maternelle ».

L'appli Socratic, avec laquelle les élèves peuvent prendre une photo d'une question concernant un devoir et apprendre à y répondre, a dominé au classement de l'éducation de l'App Store. Socratic reçoit plus de 10 millions de questions concernant les devoirs par mois et a récemment été nommé un lauréat par les Webby Awards. Aujourd'hui, avec le lancement de Socratic sur Android, les élèves de São Paulo à Jakarta auront accès à cet outil. Contrairement aux autres applications pédagogiques, toute l'expérience Socratic est offerte gratuitement.

Regardez une vidéo de l'appli

Les élèves prennent tout simplement une photo de leur question et l'appli fournit des explications, des définitions, des vidéos organisées et une séance Q/R. En mettant l'accent sur la pédagogie, Socratic donne aux élèves un contenu d'apprentissage auquel les enseignants peuvent faire confiance. L'appli aide les élèves à faire leurs devoirs portant sur n'importe lesquelles principales matières de l'enseignement secondaire, y compris les mathématiques, les sciences, l'histoire et la littérature.

Le lancement international sur Android aujourd'hui signale un changement pour les étudiants du monde entier : qu'il s'agisse d'étudier l'algèbre ou la chimie, les élèves peuvent compter sur Socratic pour les aider à comprendre des notions difficiles et à bien faire leurs devoirs.

Pour obtenir de plus amples informations et les actifs dédiés à la presse :

socratic.org/press

blog.socratic.org

À propos des fondateurs

Shreyans Bhansali, chef de l'ingénierie, est diplômé de l'Université de Pennsylvanie. Le fils de parents indiens, il a grandi en Indonésie.

Christopher Pedregal, PDG, est diplômé de l'Université de Stanford. Il est né d'un père espagnol et d'une mère française, et a grandi au Brésil et au Mexique.

Vidéo - http://www.youtube.com/watch?v=aIlm8FKCZYQ

