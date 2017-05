Sesame Software lance la solution de sauvegarde et récupération infonuagique sur Salesforce AppExchange, le chef de file mondial des applis d'entreprise







SANTA CLARA, Californie, le 4 mai 2017 /CNW/ - Sesame Software a lancé son nouveau service de sauvegarde et de récupération infonuagique sur Salesforce AppExchange, permettant aux entreprises de se connecter avec leur clientèle, leurs partenaires et employés de manières entièrement nouvelles. Grâce à ce nouveau service, Sesame se servira de son produit industriel Relational Junction comme technologie sous-jacente.

Bâtie sur la plateforme Salesforce, Relational Junction est actuellement disponible à partir d'AppExchange sur le site Web appexchange.salesforce.com.

Depuis septembre 2004, Sesame vend des solutions sur site pour la transmission de stockage de données, de centres d'intégration et de conformité des données. M. Rick Banister, PDG de Sesame Software a souligné comme suit : « L'on constate un changement de paradigmes marqué vers les solutions de sauvegarde infonuagique alors que les organisations semblent faire de plus en plus confiance aux fournisseurs qui gèrent la sauvegarde de leurs données et se fient de moins en moins à leur propre organisation en matière de gestion, de sécurisation et de récupération de leurs données. Des événements concrets de récupération ont démontré la nécessité d'une solution appuyée par un fournisseur avec un personnel compétent offrant des services professionnels pour toutes sortes de scénarios de récupération. « Nous avons été informés par certains clients qui utilisaient des solutions de sauvegarde offerte par la concurrence que certaines de leurs données étaient manquantes lors de la sauvegarde quotidienne des données et que les outils de récupération étaient soit entièrement incompétents ou trop primitifs pour effectivement accomplir une récupération. »

Sesame Software adopte une approche différente de celle des autres fournisseurs de ce secteur. Au lieu d'essayer de bâtir une solution qui est à la fois très puissance, mais dotée d'une interface « à un bouton », Sesame offre des services professionnels sur demande pour accomplir toutes sortes de services de sauvegarde nécessaires. À l'aide du produit Relational Junction, Sesame peut récupérer tous les domaines dans tous les registres en tout temps, une fois la sauvegarde lancée, y compris une récupération complète des données.

M. Banister souligne comme suit : « Tous les cas de récupération sont uniques. Nous nous informons auprès des clients qui font une demande de récupération afin de déterminer ce qui s'est produit exactement et quand afin d'évaluer ce dont notre équipe de récupération nécessite pour résoudre le problème. Nous sommes en mesure d'offrir des données les plus granulaires ou de plus grande envergure selon vos besoins, sans que les clients aient à apprendre un processus de récupération complexe en pleine situation d'urgence. »

IBM offre une infrastructure infonuagique sécurisée et fiable à Sesame Software dans les régions requises par les clients. Sesame Software effectuera une sauvegarde incrémentale temporelle des données du client sur Salesforce, tout au long de la journée, et non pas qu'une fois par jour. La société sauvegardera chaque version de chaque registre afin que nous puissions récupérer toutes les données à n'importe quel moment.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer directement avec Sesame Software et soumettre une demande de « Sauvegarde et de récupération infonuagique », en tant que produit d'intérêt, ou appelez Sesame Software en composant le (408) 550-7999 pour organiser une rencontre de démonstration.

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange est le chef de file mondial des applications d'entreprise, permettant aux entreprises de vendre, de fournir des services, de commercialiser et de communiquer de manières entièrement nouvelles. Comptant 3 500 applications partenaires et plus de 4 millions d'installations chez des clients, c'est la source la plus complète de technologies infonuagiques, mobiles, réseaux sociaux, l'IdO, analytiques et d'intelligence artificielle à l'intention des entreprises.

À propos de Sesame Software

Sesame Software, dont le siège social est établi à Santa Clara, en Californie, est une société offrant des solutions d'applications d'entreprise et de stockage de données. Ses produits Relational Junction offrent des solutions supérieures pour l'intégration de données, le stockage de données et conformité des données.

Contact avec les médias :

Crystal Duarte

Directrice générale du marketing

Sesame Software

TÉL. : (408) 838-8972

