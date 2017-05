Great-West Lifeco maintient une situation du capital solide et annonce un bénéfice net ajusté de 619 M$ et un rendement des capitaux propres de 13,9 % au premier trimestre de 2017







Les lecteurs sont priés de se reporter aux paragraphes de mise en garde à l'égard des déclarations prospectives et des mesures financières non définies par les IFRS à la fin du présent communiqué. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

WINNIPEG, le 4 mai 2017 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de 591 M$, ou 0,598 $ par action ordinaire, comparativement à 620 M$, ou 0,625 $ par action ordinaire, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice net de Lifeco au premier trimestre de 2017 comprend des coûts de restructuration de 28 M$ principalement associés aux activités d'assurance-maladie et de détail de la compagnie en Irlande ainsi qu'à l'achèvement des activités d'intégration d'Empower Retirement. Compte non tenu de ces coûts, le bénéfice net pour le premier trimestre de 2017 s'est établi à 619 M$, ou 0,627 $ par action ordinaire, un résultat comparable à celui enregistré au trimestre correspondant de l'exercice précédent, le solide rendement des affaires ayant été contrebalancé par les taux de change désavantageux découlant principalement du recul de la livre sterling, ce qui a eu une incidence de 44 M$ sur le bénéfice.

« Le bénéfice pour le premier trimestre reflète la vigueur des souscriptions dans nos exploitations canadienne et européenne, ainsi que les avantages qui découlent des initiatives de réduction des coûts au sein de l'exploitation américaine, a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction. Bien que les données fondamentales sous-jacentes aient été positives au cours du trimestre, les taux de change désavantageux et les charges de restructuration liées aux activités d'intégration et à l'ajustement de notre structure de coûts ont eu une incidence négative sur le bénéfice. Nous continuons de concentrer nos efforts sur nos stratégies d'affaires et de viser l'équilibre entre la réalisation de gains au chapitre de l'efficience et la nécessité d'effectuer des investissements afin d'assurer une croissance future à l'échelle de la compagnie. »

L'actif administré consolidé au 31 mars 2017 s'est chiffré à environ 1,3 billion de dollars, une hausse de 47,4 G$ par rapport au 31 décembre 2016.

Faits saillants pour le trimestre

Lifeco annonce une croissance de 12 % des primes et dépôts

Les primes et dépôts de Lifeco pour le premier trimestre de 2017 se sont chiffrés à 33,5 G$, soit une augmentation de 12 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2016, en raison de la croissance des primes et dépôts dans tous les secteurs.

La situation du capital demeure solide

Le ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (le MMPRCE) de La Great-West, compagnie d'assurance-vie se chiffrait à 239 % au 31 mars 2017.

Lifeco a déclaré un dividende trimestriel de 0,3670 $ par action ordinaire, payable le 30 juin 2017.

Le rendement des capitaux propres, compte non tenu de l'incidence des coûts de restructuration, a été de 13,9 %.

Au cours du trimestre, Irish Life Assurance plc, une filiale de la compagnie, a remboursé le montant nominal et les intérêts courus de ses débentures subordonnées de 200 M? à 5,25 %.

Le remboursement de la dette subordonnée hybride de 1 G$ est annoncé

Le 24 avril 2017, Great-West Lifeco Finance ( Delaware ) LP, une filiale de la compagnie, a annoncé son intention de rembourser, le 21 juin 2017, le montant total de 1 G$ du capital de ses débentures subordonnées à 5,691 % arrivant à échéance le 21 juin 2067, à un prix de remboursement correspondant à 100 % du montant du capital des débentures, plus les intérêts courus jusqu'à la date de remboursement (mais à l'exclusion de cette date).

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Lifeco sont regroupés en quatre secteurs à présenter, soit l'exploitation canadienne, l'exploitation américaine, l'exploitation européenne et l'exploitation générale de Lifeco, lesquels reflètent les emplacements géographiques ainsi que la structure de gestion et la structure interne des sociétés. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion de la compagnie pour le premier trimestre de 2017.

EXPLOITATION CANADIENNE

Progression de la transformation des activités de l'exploitation canadienne pour favoriser la croissance future - Lifeco a récemment restructuré le secteur Exploitation canadienne en deux nouvelles unités d'exploitation. L'une est axée sur les clients individuels, l'autre sur les clients collectifs. Dans le cadre de cette restructuration, une nouvelle fonction marketing client stratégique a été créée afin de fournir une expérience client plus globale par l'intermédiaire de capacités et de services numériques novateurs. En outre, la compagnie a annoncé le 25 avril 2017 qu'elle réaliserait des réductions de dépenses annualisées de 200 M$ avant impôt d'ici le premier trimestre de 2019. Dans le cadre de cette initiative, la compagnie prévoit engager des coûts de restructuration de 215 M$ (montant réparti entre le compte avec participation et le compte sans participation), ce qui devrait réduire le bénéfice net de 127 M$ au deuxième trimestre de 2017.





- Lifeco a récemment restructuré le secteur Exploitation canadienne en deux nouvelles unités d'exploitation. L'une est axée sur les clients individuels, l'autre sur les clients collectifs. Dans le cadre de cette restructuration, une nouvelle fonction marketing client stratégique a été créée afin de fournir une expérience client plus globale par l'intermédiaire de capacités et de services numériques novateurs. En outre, la compagnie a annoncé le 25 avril 2017 qu'elle réaliserait des réductions de dépenses annualisées de 200 M$ avant impôt d'ici le premier trimestre de 2019. Dans le cadre de cette initiative, la compagnie prévoit engager des coûts de restructuration de 215 M$ (montant réparti entre le compte avec participation et le compte sans participation), ce qui devrait réduire le bénéfice net de 127 M$ au deuxième trimestre de 2017. Hausse des souscriptions de l'exploitation canadienne, qui atteignent 3,7 G$ au premier trimestre - Les souscriptions se sont chiffrées à 3,7 G$ au premier trimestre de 2017, en hausse de 12 % par rapport au premier trimestre de 2016. L'augmentation est attribuable à la vigueur des souscriptions de produits individuels de gestion du patrimoine, qui ont augmenté de 14 % par rapport au premier trimestre de 2016, qui s'explique essentiellement par la vigueur des souscriptions de fonds distincts et de fonds communs de placement et par les souscriptions de produits collectifs de gestion du patrimoine, qui ont augmenté de 13 % d'un exercice à l'autre. Les souscriptions de produits individuels d'assurance ont également augmenté de manière importante, étant donné que les souscriptions de produits d'assurance-vie avec participation ont été reportées des résultats du quatrième trimestre de 2016.





- Les souscriptions se sont chiffrées à 3,7 G$ au premier trimestre de 2017, en hausse de 12 % par rapport au premier trimestre de 2016. L'augmentation est attribuable à la vigueur des souscriptions de produits individuels de gestion du patrimoine, qui ont augmenté de 14 % par rapport au premier trimestre de 2016, qui s'explique essentiellement par la vigueur des souscriptions de fonds distincts et de fonds communs de placement et par les souscriptions de produits collectifs de gestion du patrimoine, qui ont augmenté de 13 % d'un exercice à l'autre. Les souscriptions de produits individuels d'assurance ont également augmenté de manière importante, étant donné que les souscriptions de produits d'assurance-vie avec participation ont été reportées des résultats du quatrième trimestre de 2016. Bénéfice net de 255 M$ pour l'exploitation canadienne au premier trimestre - Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est établi à 255 M$ pour le premier trimestre de 2017, comparativement à 276 M$ pour le premier trimestre de 2016.

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Achèvement de l'intégration d'Empower Retirement et comptabilisation de coûts de restructuration de 8 M$ US - Après l'achèvement des activités d'intégration d'Empower Retirement, Great-West Financial a effectué une opération de restructuration dont les coûts se sont élevés à 8 M$ US pour ajuster la structure de coûts et mieux positionner l'unité sur le plan concurrentiel. Les synergies annualisées de 34 M$ US réalisées dans le cadre de cette initiative ont été contrebalancées en grande partie par les sommes réinvesties dans les activités de développement en cours et dans les efforts d'acquisition et de rétention de clients.





- Après l'achèvement des activités d'intégration d'Empower Retirement, Great-West Financial a effectué une opération de restructuration dont les coûts se sont élevés à 8 M$ US pour ajuster la structure de coûts et mieux positionner l'unité sur le plan concurrentiel. Les synergies annualisées de 34 M$ US réalisées dans le cadre de cette initiative ont été contrebalancées en grande partie par les sommes réinvesties dans les activités de développement en cours et dans les efforts d'acquisition et de rétention de clients. Annonce d'un nouveau produit d'Empower Retirement - En collaboration avec Optum, chef de file du secteur des services de soins de santé, Empower Retirement a annoncé le lancement d'un compte d'épargne santé novateur pour les participants des régimes de retraite : le compte d'épargne santé Empower. Le compte d'épargne santé Empower sera offert dès cet été aux employeurs et fournira aux participants des régimes une solution intégrée de planification financière en ligne qui combinera l'épargne-retraite et l'épargne-santé et qui leur permettra de mieux se préparer aux dépenses de soins de santé qu'ils auront à la retraite.





- En collaboration avec Optum, chef de file du secteur des services de soins de santé, Empower Retirement a annoncé le lancement d'un compte d'épargne santé novateur pour les participants des régimes de retraite : le compte d'épargne santé Empower. Le compte d'épargne santé Empower sera offert dès cet été aux employeurs et fournira aux participants des régimes une solution intégrée de planification financière en ligne qui combinera l'épargne-retraite et l'épargne-santé et qui leur permettra de mieux se préparer aux dépenses de soins de santé qu'ils auront à la retraite. Hausse de 17 % des souscriptions de Putnam et hausse de 4 % de l'actif géré moyen - Les souscriptions de Putnam se sont chiffrées à 10,6 G$ US, une augmentation de 1,5 G$ US par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent qui s'explique par l'augmentation de 31 % des souscriptions liées aux actifs institutionnels et par l'augmentation de 5 % des souscriptions de fonds communs de placement. L'actif géré moyen de Putnam pour le trimestre clos le 31 mars 2017 s'est chiffré à 157,4 G$ US, contre 151,9 G$ US pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, une augmentation de 4 % qui s'explique principalement par le rendement des marchés et les entrées d'actifs nettes. L'actif géré de clôture de Putnam se chiffrait à 159,9 G$ US au 31 mars 2017.





- Les souscriptions de se sont chiffrées à 10,6 G$ US, une augmentation de 1,5 G$ US par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent qui s'explique par l'augmentation de 31 % des souscriptions liées aux actifs institutionnels et par l'augmentation de 5 % des souscriptions de fonds communs de placement. L'actif géré moyen de pour le trimestre clos le 31 mars 2017 s'est chiffré à 157,4 G$ US, contre 151,9 G$ US pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, une augmentation de 4 % qui s'explique principalement par le rendement des marchés et les entrées d'actifs nettes. L'actif géré de clôture de se chiffrait à 159,9 G$ US au 31 mars 2017. Hausse de 6 % du bénéfice net de l'exploitation américaine au premier trimestre, compte non tenu des coûts de restructuration - Au premier trimestre de 2017, le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 50 M$ US, compte non tenu des coûts de restructuration, soit une augmentation de 6 % par rapport au bénéfice net de 47 M$ US enregistré au premier trimestre de 2016.

EXPLOITATION EUROPÉENNE

Hausse de 7 % du bénéfice net de l'exploitation européenne au premier trimestre, compte non tenu des coûts de restructuration - Au premier trimestre de 2017, le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 306 M$, compte non tenu des coûts de restructuration de 17 M$, comparativement à 287 M$ au premier trimestre de 2016. Au cours du trimestre, les fluctuations des devises ont eu une incidence négative de 42 M$ sur le bénéfice net de l'exploitation européenne par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'affaiblissement de la livre sterling par rapport au dollar canadien.





- Au premier trimestre de 2017, le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 306 M$, compte non tenu des coûts de restructuration de 17 M$, comparativement à 287 M$ au premier trimestre de 2016. Au cours du trimestre, les fluctuations des devises ont eu une incidence négative de 42 M$ sur le bénéfice net de l'exploitation européenne par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'affaiblissement de la livre sterling par rapport au dollar canadien. Hausse des souscriptions de 6 %, selon un taux de change constant, pour l'exploitation européenne au premier trimestre - Au cours du premier trimestre de 2017, le total des souscriptions a augmenté de 6 % selon un taux de change constant en raison de la vigueur des souscriptions de produits de rentes et de gestion du patrimoine au Royaume-Uni et en Irlande , partiellement contrebalancée par la diminution des souscriptions en matière de gestion de fonds. Le montant présenté des souscriptions, qui s'est établi à 4,4 G$, a diminué par rapport au montant de 4,6 G$ au premier trimestre de 2016 en raison des fluctuations des devises.





- Au cours du premier trimestre de 2017, le total des souscriptions a augmenté de 6 % selon un taux de change constant en raison de la vigueur des souscriptions de produits de rentes et de gestion du patrimoine au Royaume-Uni et en , partiellement contrebalancée par la diminution des souscriptions en matière de gestion de fonds. Le montant présenté des souscriptions, qui s'est établi à 4,4 G$, a diminué par rapport au montant de 4,6 G$ au premier trimestre de 2016 en raison des fluctuations des devises. Poursuite de l'intégration d'Irish Life Health - La compagnie a réalisé des synergies annualisées, qui se chiffraient à 5 M? au 31 mars 2017, relativement à l'intégration des activités d'Irish Life Health et est en bonne voie d'atteindre son objectif annuel de réduction des coûts, fixé à 16 M? avant impôt, pour les neuf prochains mois.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Lors de sa réunion d'aujourd'hui, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,3670 $ par action sur les actions ordinaires de Lifeco payable le 30 juin 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 2 juin 2017.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Lifeco de la manière suivante :

Actions privilégiées de

premier rang Date de clôture des

registres Date de paiement Montant par action Série F 2 juin 2017 30 juin 2017 0,36875 $ Série G 2 juin 2017 30 juin 2017 0,3250 $ Série H 2 juin 2017 30 juin 2017 0,30313 $ Série I 2 juin 2017 30 juin 2017 0,28125 $ Série L 2 juin 2017 30 juin 2017 0,353125 $ Série M 2 juin 2017 30 juin 2017 0,3625 $ Série N 2 juin 2017 30 juin 2017 0,1360 $ Série O 2 juin 2017 30 juin 2017 0,110945 $ Série P 2 juin 2017 30 juin 2017 0,3375 $ Série Q 2 juin 2017 30 juin 2017 0,321875 $ Série R 2 juin 2017 30 juin 2017 0,3000 $ Série S 2 juin 2017 30 juin 2017 0,328125 $

Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Vous trouverez ci-jointes les principales données financières.

GREAT-WEST LIFECO

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de La Great-West, compagnie d'assurance-vie (la Great-West) et de ses filiales en exploitation, c'est-à-dire la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie), ainsi par l'intermédiaire de Great-West Life & Annuity Insurance Company (Great-West Financial) et de Putnam Investments, LLC (Putnam). Lifeco et les sociétés de son groupe administrent un actif consolidé d'environ 1,3 billion de dollars et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Pour en apprendre davantage, visiter le site www.greatwestlifeco.com.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés de Lifeco ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les IFRS) et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, de façon non limitative, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance) et les stratégies ou les perspectives commerciales courantes de la compagnie, ainsi que sur les mesures futures qu'elle pourrait prendre, y compris les déclarations qu'elle pourrait faire à l'égard des avantages qu'elle prévoit retirer des acquisitions et des dessaisissements. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs et les hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent l'hypothèse selon laquelle la conjoncture dans laquelle la compagnie exerce ses activités demeurera essentiellement inchangée, ce qui comprend, de façon non limitative, le comportement des clients, la réputation de la compagnie, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. Les autres facteurs importants et hypothèses importantes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent les réactions des clients aux nouveaux produits, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements liés aux méthodes comptables, l'incidence de l'application de modifications de méthodes comptables futures, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers fournisseurs de services et la capacité de la compagnie à effectuer des opérations stratégiques et à intégrer les acquisitions et les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des clients, des relations avec les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie. Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2016 de la compagnie aux rubriques Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde à l'égard des mesures financières non définies par les IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures financières non définies par les IFRS qui sont désignées, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice d'exploitation », « taux de change constant », « primes et dépôts », « souscriptions », « actif géré », « actif administré » et d'autres expressions semblables. Les mesures financières non définies par les IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable définie par les IFRS. Toutefois, ces mesures financières non définies par les IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et ne peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter aux rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures définies par les IFRS.

Des renseignements supplémentaires sur Lifeco, y compris les plus récents états financiers consolidés intermédiaires non audités, le rapport de gestion intermédiaire et les attestations du chef de la direction et du chef des services financiers, seront déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)









Aux et pour les trimestres clos les

31 mars

2017 31 décembre

2016 31 mars

2016 Primes et dépôts :













Primes reçues, montant net (produits d'assurance-vie,















de rentes garanties et d'assurance-maladie) 9 365 $ 8 905 $ 7 015 $

Dépôts des titulaires de polices (fonds distincts) :















Produits individuels 3 897

3 399

3 689





Produits collectifs 2 185

1 875

2 238



Équivalents des primes des régimes autofinancés















(contrats de services administratifs seulement)(1) 716

691

698



Dépôts des fonds communs de placement exclusifs















et des comptes institutionnels(1) 17 386

15 169

16 354

Total des primes et dépôts(1) 33 549

30 039

29 994















Honoraires et autres produits 1 305

1 345

1 254

Prestations aux titulaires de polices, participations













des titulaires de polices et bonifications,













montant net 8 543

7 841

6 539















Bénéfice











Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 591 $ 676 $ 620 $

Par action ordinaire















Bénéfice de base 0,598

0,686

0,625





Dividendes versés 0,367

0,346

0,346





Valeur comptable(2) 19,99

19,76

19,28















Rendement des capitaux propres attribuables aux













détenteurs d'actions ordinaires(3)













Bénéfice net 13,6 % 13,8 % 14,0 %













Total de l'actif 405 632 $ 399 912 $ 390 245 $

Actif net des fonds communs de placement exclusifs















et des comptes institutionnels(4) 270 121

259 215

237 984

Total de l'actif géré(4) 675 753

659 127

628 229



Autres actifs administrés(5) 620 064

589 291

558 290

Total de l'actif administré 1 295 817 $ 1 248 418 $ 1 186 519 $ Total des capitaux propres 25 372 $ 25 008 $ 24 531 $



















(1) En plus des primes et dépôts présentés dans les états financiers, la compagnie inclut les équivalents des primes des régimes autofinancés des contrats collectifs de services administratifs seulement (SAS) et les dépôts des comptes institutionnels et des fonds communs de placement exclusifs dans le calcul du total des primes et dépôts (une mesure financière non définie par les IFRS). Cette mesure fournit des renseignements utiles, car elle est un indicateur de la croissance des résultats bruts. (2) Certains chiffres correspondants ont été ajustés, comme il est expliqué à la note 33 des états financiers de la compagnie au 31 décembre 2016. (3) Le rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires est présenté en détail à la rubrique portant sur la répartition du capital du rapport de gestion de la compagnie au 31 mars 2017. (4) Le total de l'actif géré (une mesure financière non définie par les IFRS) est un indicateur de la taille et du volume des activités générales de la compagnie. Les services offerts relativement à l'actif géré comprennent le choix des placements, la prestation de conseils sur les placements et la gestion de portefeuilles discrétionnaires au nom des clients. L'actif géré est composé des fonds gérés à l'externe et à l'interne dont la compagnie surveille les politiques de placement. (5) Les autres actifs administrés (une mesure financière non définie par les IFRS) comprennent les actifs pour lesquels la compagnie ne fournit que des services administratifs, contre des honoraires et autres produits. Les clients sont les propriétaires véritables de ces actifs et la compagnie ne dirige pas les activités de placement. Les services offerts relativement aux actifs administrés comprennent la tenue de livres, les services de garde, la collecte des produits tirés des placements, le règlement de transactions et d'autres services administratifs. Les services administratifs représentent un secteur important des activités générales de la compagnie et doivent être pris en compte lorsque les volumes, les tailles et les tendances sont comparés.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)









Pour les trimestres clos les



31 mars

2017 31 décembre

2016 31 mars

2016











Produits















Primes reçues 10 484 $ 9 989 $ 7 926 $





Primes brutes souscrites (1 119)

(1 084)

(911)







Primes cédées 9 365

8 905

7 015





Total des primes, montant net















Produits nets tirés des placements















Produits nets tirés des placements - réguliers 1 469

1 507

1 673







Variations de la juste valeur par le biais du



















résultat net 735

(3 943)

2 410





Total des produits nets tirés des (pertes nettes

















liées aux) placements 2 204

(2 436)

4 083





Honoraires et autres produits 1 305

1 345

1 254





12 874

7 814

12 352



Prestations et charges













Prestations aux titulaires de polices















Montant brut 8 595

8 078

6 642







Montant cédé (610)

(585)

(472)





Total des prestations aux titulaires de polices,

















montant net 7 985

7 493

6 170





Participations des titulaires de polices et

















bonifications 558

348

369





Variation des passifs relatifs aux contrats

















d'assurance et d'investissement 1 319

(3 468)

3 139





Total des sommes versées ou créditées aux

















titulaires de polices 9 862

4 373

9 678



















Commissions 753

853

566





Charges d'exploitation et frais administratifs 1 233

1 250

1 208





Taxes sur les primes 123

112

92





Charges financières 76

75

78





Amortissement des immobilisations

















incorporelles à durée déterminée 45

44

46





Coûts de restructuration et d'acquisition 37

35

4



Bénéfice avant impôt 745

1 072

680



Impôt sur le résultat 96

188

24



Bénéfice net avant les participations ne















donnant pas le contrôle 649

884

656



Attribuable aux participations ne donnant pas le















contrôle 27

177

5



Bénéfice net 622

707

651



Dividendes - détenteurs d'actions privilégiées 31

31

31



Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 591 $ 676 $ 620 $

















Bénéfice par action ordinaire















De base 0,598 $ 0,686 $ 0,625 $



Dilué 0,597 $ 0,685 $ 0,623 $



BILANS CONSOLIDÉS (non audité) (en millions de dollars canadiens)











31 mars 31 décembre



2017 2016 Actif





Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 042 $ 3 259 $ Obligations

117 841

116 773

Prêts hypothécaires

22 027

21 651

Actions

8 677

8 665

Immeubles de placement

4 421

4 340

Avances consenties aux titulaires de polices

8 436

8 467





164 444

163 155

Fonds détenus par des assureurs cédants

10 496

10 781

Goodwill

5 976

5 977

Immobilisations incorporelles

3 952

3 972

Instruments financiers dérivés

476

528

Biens immobiliers occupés par leur propriétaire

648

649

Immobilisations corporelles

298

304

Autres actifs

2 384

2 263

Primes en voie de recouvrement, débiteurs et intérêts











à recevoir

4 776

4 311

Actifs au titre des cessions en réassurance

5 579

5 627

Impôt exigible

103

97

Actifs d'impôt différé

1 834

1 845

Placements pour le compte des titulaires de polices de











fonds distincts

204 666

200 403

Total de l'actif

405 632 $ 399 912 $







Passif





Passifs relatifs aux contrats d'assurance

157 319 $ 155 940 $ Passifs relatifs aux contrats d'investissement

2 000

2 009

Débentures et autres instruments d'emprunt

5 688

5 980

Titres de fiducies de capital

161

161

Fonds détenus en vertu de traités de réassurance

326

320

Instruments financiers dérivés

1 880

2 012

Créditeurs

2 375

2 049

Autres passifs

3 620

3 836

Impôt exigible

573

549

Passifs d'impôt différé

1 652

1 645

Contrats d'assurance et d'investissement pour le compte











des titulaires de polices de fonds distincts

204 666

200 403

Total du passif

380 260

374 904









Capitaux propres





Participations ne donnant pas le contrôle







Surplus attribuable au compte de participation de filiales

2 810

2 782



Participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales

263

224

Capitaux propres attribuables aux actionnaires







Capital social







Actions privilégiées

2 514

2 514





Actions ordinaires

7 254

7 130



Surplus cumulé

11 674

11 465



Cumul des autres éléments de bénéfice global

744

746



Surplus d'apport

113

147

Total des capitaux propres

25 372

25 008

Total du passif et des capitaux propres

405 632 $ 399 912 $

Information sectorielle (non audité) Résultat net consolidé

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017

Exploitation

canadienne Exploitation

américaine Exploitation européenne Exploitation

générale

de Lifeco Total Produits





















Total des primes, montant net 3 295 $ 1 229 $ 4 841 $ -- $ 9 365 $

Produits nets tirés des placements























Produits nets tirés des placements

























- réguliers 613

455

402

(1)

1 469





Variations de la juste valeur par le biais

























du résultat net 375

102

258

--

735



Total des produits nets tirés des (pertes























nettes liées aux) placements 988

557

660

(1)

2 204



Honoraires et autres produits 387

594

324

--

1 305



4 670

2 380

5 825

(1)

12 874























Prestations et charges





















Sommes versées ou créditées aux























titulaires de polices 3 245

1 552

5 065

--

9 862



Autres(1) 1 028

686

386

9

2 109



Charges financières 30

34

12

--

76



Amortissement des immobilisations























incorporelles à durée déterminée 17

21

7

--

45



Coûts de restructuration et d'acquisition --

17

20

--

37

Bénéfice (perte) avant impôt 350

70

335

(10)

745

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 65

11

23

(3)

96

Bénéfice net (perte nette) avant les





















participations ne donnant pas le contrôle 285

59

312

(7)

649

Participations ne donnant pas le contrôle 29

(1)

(1)

--

27

Bénéfice net (perte nette) 256

60

313

(7)

622

Dividendes - détenteurs d'actions privilégiées 26

--

5

--

31

Bénéfice net (perte nette) avant la





















répartition du capital 230

60

308

(7)

591

Incidence de la répartition du capital 25

(4)

(19)

(2)

--

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs





















d'actions ordinaires 255 $ 56 $ 289 $ (9) $ 591 $

(1) Comprend les commissions, les charges d'exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.



Pour le trimestre clos le 31 mars 2016



Exploitation canadienne Exploitation américaine Exploitation européenne Exploitation générale de Lifeco Total Produits





















Total des primes, montant net 2 861 $ 1 380 $ 2 774 $ -- $ 7 015 $

Produits nets tirés des placements























Produits nets tirés des placements -

























réguliers 736

454

483

--

1 673





Variations de la juste valeur par le biais

























du résultat net 537

481

1 392

--

2 410

Total des produits nets tirés des placements 1 273

935

1 875

--

4 083

Honoraires et autres produits 362

571

321

--

1 254



4 496

2 886

4 970

--

12 352























Prestations et charges





















Sommes versées ou créditées aux























titulaires de polices 3 301

2 112

4 265

--

9 678



Autres(1) 817

686

359

4

1 866



Charges financières 29

37

12

--

78



Amortissement des immobilisations























incorporelles à durée déterminée 16

22

8

--

46



Coûts de restructuration et d'acquisition --

3

1

--

4

Bénéfice (perte) avant impôt 333

26

325

(4)

680

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 51

(40)

13

--

24

Bénéfice net (perte nette) avant les





















participations ne donnant pas le contrôle 282

66

312

(4)

656

Participations ne donnant pas le contrôle 5

1

(1)

--

5

Bénéfice net (perte nette) 277

65

313

(4)

651

Dividendes - détenteurs d'actions privilégiées 26

--

5

--

31

Bénéfice net (perte nette) avant la répartition





















du capital 251

65

308

(4)

620

Incidence de la répartition du capital 25

(2)

(21)

(2)

--

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs





















d'actions ordinaires 276 $ 63 $ 287 $ (6) $ 620 $

(1) Comprend les commissions, les charges d'exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.

