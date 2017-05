Filaction annonce un partenariat financier d'un million de dollars avec Développement Économique Grand Saint-Jérôme







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Filaction rendra disponible un capital d'un million de dollars pour Développement Économique Grand Saint-Jérôme afin de soutenir les PME et les entreprises d'économie sociale de la MRC de La Rivière-du-Nord. Cette enveloppe budgétaire permettra notamment d'accorder des prêts variant de 50 000 $ à 150 000 $ aux entreprises en croissance.

Un premier investissement a été effectué auprès de l'entreprise Héloïse Laboratoire Inc. qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la mise en marché de produits écologiques. Grâce à l'intervention conjointe de Filaction et de Développement Économique Grand Saint-Jérôme, l'entreprise a emménagé dans un nouveau local plus grand afin de répondre à une demande grandissante pour ses produits.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Développement Économique Grand Saint-Jérôme qui nous permettra d'augmenter nos investissements dans cette région à fort potentiel » affirme Milder Villegas, directeur général de Filaction.

« Nous sommes très heureux de cette association nous offrant ainsi un levier financier supplémentaire pour accompagner davantage d'entreprises porteuses et ainsi accroitre la richesse dans notre région » a indiqué Marie-France Larose de DEGSJ.

À propos de Filaction

Filaction est un fonds de développement qui soutient des PME québécoises, notamment de l'économie sociale, de la culture et du tourisme. Travaillant en étroite collaboration avec les acteurs du développement local et régional, il contribue aussi à la capitalisation de fonds dédiés à différentes clientèles ciblées d'entrepreneurs, par exemple les femmes et les communautés culturelles ainsi que des secteurs d'activité moins bien desservis. Filaction a été créé en 2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux investis.

www.filaction.qc.ca

À propos de Développement Économique Grand Saint-Jérôme

Développement Économique Grand Saint-Jérôme a pour mission de favoriser et développer l'activité économique, sur le territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord, en offrant du soutien technique et financier, de l'accompagnement et du suivi auprès des entreprises porteuses issus des secteurs industriel, touristique, agroalimentaire, commercial, de service et de l'économie sociale.

http://www.degsj.com

SOURCE Filaction

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 12:00 et diffusé par :