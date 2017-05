La Direction provinciale de la Légion de l'Ontario à l'heure des Jeux Invictus







OTTAWA, le 4 mai 2017 /CNW/ - À l'occasion du Congrès de Direction provinciale (Ontario) de la Légion, Mme Natacha Dupuis, co-capitaine d'Équipe Canada pour les Jeux Invictus 2017 qui se tiendront à Toronto, viendra partager avec les délégués l'esprit imprenable de ces hommes et femmes, membres des forces armées.

Natacha sera en effet la conférencière d'honneur à l'occasion du Congrès de Direction provinciale de l'Ontario qui se tiendra à London, en Ontario, le dimanche 14 mai. « Nous sommes honorés d'avoir pu retenir Natacha pour apporter aux délégués présents au Congrès, son message de résilience et de retour à la vie normale après son expérience vécue de stress post-traumatique », de dire M. Brian Weaver, président de la Direction provinciale de l'Ontario. « Alors que la Légion marque des progrès dans le soutien qu'elle apporte aux vétérans canadiens, son message viendra renforcer les valeurs qui sont chères à l'organisation et réaffirmer son engagement à soutenir et à honorer tous les vétérans. »

Elle qui a été une athlète lors des Jeux Invictus de 2016, et qui s'entraîne présentement en préparation pour les Jeux 2017, Natacha comprend et vit pleinement l'esprit combatif des militaires blessés et malades qui ne se laissent pas conquérir par leur condition. Ces vétérans rivalisent afin d'inspirer le rétablissement, soutenir la réadaptation, et sensibiliser les gens à une meilleure compréhension et à un plus grand respect envers ceux et celles qui sont au service de leur pays.

« Le mot latin 'Invictus' signifie 'invaincu' et définit l'esprit combattif des militaires blessés et malades, et ce que ces hommes et femmes tenaces des forces armées sont en mesure d'accomplir, suite à leurs blessures. » ~ invictusgamesfoundation.org

S'il y a un message que Natacha veut transmettre à chaque vétéran, à chaque légionnaire, et à chaque Canadien, c'est ceci : « Peu importe les problèmes auxquels vous faites face, ne les laissez pas dicter votre vie. Vous vivez avec une 'condition' ou un 'problème de santé', mais vous n'êtes pas la 'condition' ni le 'problème de santé'! Ensemble, nous nous souvenons... et ensemble nous sommes Invictus. »

Avant les cérémonies d'ouverture, Natacha sera appelée, au nom du ministère de la Défense nationale, à déposer une couronne lors d'une cérémonie au Parc Victoria Park rendre hommage aux militaires canadiens tombés au combat. Elle se joindra par la suite aux légionnaires dans un défilé qui les mènera du cénotaphe jusqu'au centre des congrès.

La Légion royale canadienne est un fier commanditaire de l'édition 2017 des Jeux Invictus qui se tiendront à Toronto. Ce faisant, la Légion reconduit son mandat de sensibiliser la population aux problèmes auxquels les vétérans canadiens font face, de soutenir les vétérans blessés et malades qui participent aux jeux, et de contribuer à dissiper les préjugés associés au fait d'être blessé ou malade. Non seulement est-ce que cette commandite apporte une aide à quelque 100 militaires canadiens en service actif ou vétérans qui participent aux Jeux 2017, mais elle fait en sorte d'inspirer d'innombrables vétérans blessés ou malades de partout au pays à aller de l'avant, et de sensibiliser tous les Canadiens aux problèmes auxquels ils font face.

À tous les membres d'Équipe Canada, la Légion tient à vous exprimer sa reconnaissance pour votre service; nous sommes fiers de vous encourager dans votre cheminement personnel et nous vous souhaitons tout le succès lors des Jeux 2017!

À propos de Natacha Dupuis

La vie de Natacha Dupuis a pris un tournant inattendu lors de sa deuxième affectation en Afghanistan, alors qu'elle a été témoin du décès de deux de ses frères d'armes. Suite à cet incident, on lui diagnostiqua éventuellement le syndrome de stress post-traumatique ou, comme elle l'appelle, une blessure de stress post-traumatique (BSPT).

Après plus de 16 années de service, la caporale-chef (ret) Dupuis se retrouvait alors à la croisée des chemins... jusqu'à ce qu'elle découvre les Jeux Invictus.

Suite à sa participation aux Jeux Invictus 2016 tenus à Orlando, Natacha Dupuis est maintenant devenue la co-capitaine d'Équipe Canada pour 2017, et elle a un message pour les autres militaires malades et blessés qui se préparent en vue des Jeux Invictus de 2017. « On vous donne ici une occasion en or d'apporter des changements dans votre vie. Croyez-moi, si vous y mettez les efforts, le mouvement Invictus et le programme Sans limites vous feront grandir. Vous accomplirez des choses que jamais vous n'auriez cru pouvoir faire. »

Écoutez son histoire: https://www.invictusgames2017.com/fr/episode-8-natacha-dupuis-2/

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus importante organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires au Canada. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la portée nationale s'étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos plus de 275?000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans leur filiale, sont en fait notre force.

