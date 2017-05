Le PC Gaming Show revient au E3 avec Intel comme sponsor de présentation







Cette manifestation permettra de découvrir toutes les nouveautés pour les jeux sur PC, le matériel et l'innovation dans le domaine de la réalité virtuelle et des sports électroniques

LOS ANGELES, 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le PC Gaming Show revient en 2017 dans le cadre des conférences officielles E3. En partenariat avec Intel comme sponsor de présentation, le troisième PC Gaming Show annuel aura lieu en direct au Theatre at Ace Hotel de Los Angeles, le lundi 12 juin prochain, à 10 heures PDT. Cette manifestation sera animée par le favori des fans de PC, Sean "Day[9]" Plott, et sera l'occasion de découvrir des annonces et des bandes annonces exclusives, et de suivre des discussions à propos de plusieurs des plus grands développeurs et projets sur la plate-forme.

Pour obtenir de plus amples informations et un accès presse ou créateur de contenu, rendez-vous sur www.PCGamingShow.com, et suivez #pcgamingshow. Pour les consommateurs qui souhaitent assister à cette manifestation, rendez-vous sur www.PCGamingShow.com/tickets.

Grand-messe des jeux sur PC, qui captivent 1,2 milliard de joueurs dans le monde, le PC Gaming Show rassemble les esprits les plus éminents et les plus brillants de ce segment en plein essor de l'industrie du jeu. Le nombre de personnes qui assistent au PC Gaming Show en ligne a augmenté chaque année depuis sa création en 2015, et ce salon fera la part belle aux innovations dans l'ensemble du secteur, avec de plus en plus de contenu de réalité virtuelle et de sports électroniques.

« Nous sommes heureux d'organiser une nouvelle manifestation qui donnera aux jeux sur PC la présence qu'ils méritent à E3 », explique Tim Clark, rédacteur en chef mondial pour PC Gamer. « Depuis sa création, le PC Gaming Show a cherché à démontrer toute la richesse de la créativité sur cette plate-forme ».

Les amateurs de jeux sur PC pourront assister en personne au salon ou le suivre en direct sur twitch.tv/pcgamer. L'événement sera proposé sur la page d'accueil de Twitch dans le cadre de la programmation officielle E3. Afin de toucher plus de fans que jamais à travers le monde, le PC Gaming Show sera également proposé sur plusieurs autres plates-formes, comme Facebook Live, YouTube Gaming et Microsoft Beam.

« Le PC Gaming Show donne une voix incroyable à la communauté des jeux sur PC, et Intel est très heureux de travailler avec ses partenaires du secteur afin de montrer la puissance de cette plate-forme », explique Gregory Bryant, vice-président directeur CCG chez Intel Corporation. « L'état de l'innovation sur PC n'a jamais été aussi fort, et nous sommes heureux de partager ce qui suivra à E3 ».

Organisé par PC Gamer, avec le soutien de son sponsor de présentation Intel, le troisième PC Gaming Show annuel accueillera à nouveau les partenaires Bohemia Interactive, Microsoft et Tripwire Interactive, ainsi que de nouveaux venus comme ASUS Republic of Gamers, Cygames et Nexon. D'autres participants seront annoncés dans les semaines à venir.

A propos de PC Gamer

PC Gamer est la référence mondiale dans l'industrie des jeux sur PC. Depuis plus de 20 ans, il propose des articles imprimés et en ligne sur tous les aspects des jeux sur PC. Notre équipe d'experts offre aux lecteurs des évaluations fiables, des essais de composants, de nouveaux mods étranges, des projets censés passer complètement inaperçus et toute l'actualité 24 heures sur 24 en provenance du monde entier.

