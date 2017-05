Parc national de Miguasha - Une incursion dans le monde des fossiles et de la paléontologie







NOUVELLE, QC, le 4 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le parc national de Miguasha a ouvert les portes de son musée depuis le 1er mai. Les visites se dérouleront en semaine jusqu'au 9 juin et, dès le 10 juin, 7 jours sur 7. À compter de cette année, les détenteurs de la carte Réseau Parcs Québec auront accès gratuitement au parc et aux expositions. Les enfants de 17 ans et moins sont admis sans frais en tout temps. Rappelons que le parc national de Miguasha est un site unique inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Elpistostege watsoni

Les visiteurs ont jusqu'au 27 octobre pour admirer la première mouture de la mise en valeur d'un spécimen de fossile unique au monde. Ce fossile, le seul complet jamais récupéré pour l'espèce Elpistostege watsoni, s'impose comme la trouvaille la plus cruciale des dernières décennies à Miguasha et l'une des découvertes paléontologiques les plus importantes au monde.

Des expositions et des activités pour tous

De son côté, l'exposition permanente De l'eau à la terre propose un voyage dans le temps de 380 millions d'années pour admirer des fossiles de plantes et de poissons d'une qualité exceptionnelle, témoins de la période du Dévonien. Des activités guidées sont offertes tous les jours du 10 juin au 1er octobre.

Une terrasse avec une vue exceptionnelle

Du 12 juin au 2 septembre, le comptoir-lunch le Dévonien, certifié Fourchette bleue, propose des mets issus de la mer et provenant de la Gaspésie. Une vaste terrasse permet de profiter de la vue panoramique sur l'embouchure de la rivière Restigouche, à un jet de pierre de la Baie-des-Chaleurs.

Bienvenue aux familles et aux apprentis paléontologues

Dès le 1er juillet, les enfants pourront relever le défi Rallye Elpi et jouer aux apprentis paléontologues. Du 3 juillet au 19 août, le Prince de Miguasha et son amie raconteront leur histoire de vie dans l'estuaire dans le cadre d'un théâtre de marionnettes. L'accès à l'ensemble de la programmation est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans en contexte familial.

Une visite ludique, dynamique et scientifique pour les écoles et les camps de jour

Le parc national de Miguasha accueille chaque année des groupes de jeunes qui viennent apprendre tout en s'amusant. Un garde-parc naturaliste accompagne les enfants pour une visite adaptée et mémorable des expositions et de la falaise fossilifère. Pour information ou pour réservation, contactez le 418-794-2475, poste 223.

