L'autotest de dépistage du VIH INSTI, de bioLytical, reçoit l'approbation du Ministère kényan de la santé

bioLytical Laboratories, l'un des principaux fabricants mondiaux de tests de dépistage rapide des maladies infectieuses, est ravis d'annoncer que l'autotest de dépistage du VIH INSTI, a reçu un certificat de validation du Kenya Technical Laboratory Technologists and Technicians Board (KMLTTB), du Ministère kényan de la santé, suite à une étude de terrain réussie, menée dans l'ouest du Kenya par des chercheurs du Kenya Medical Research Institute (KEMRI), de Nairobi. Cette étude prospective d'autotests est la première en son genre à présenter un haut niveau de performance et d'ergonomie, pour un autotest de dépistage par prélèvement de sang sur le doigt, tel que l'INSTI. L'INSTI est le tout premier autotest de dépistage du VIH à recevoir l'approbation officielle au Kenya.

Le Kenya a annoncé plus tôt aujourd'hui ses campagnes d'autotest de dépistage du VIH et du PrEP, à savoir BeSelfSure et JipendeJiPrep. Le produit phare de BioLytical, l'autotest de dépistage du VIH INSTI, en fait partie en tant que seul test de dépistage du VIH par prélèvement de sang disponible dans ses pharmacies. À la suite du lancement officiel de la campagne au Kenya, annoncé aujourd'hui par le Programme national de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles, bioLytical continuera d'oeuvrer avec ses partenaires pour fournir l'autotest de dépistage du VIH INSTI aux Kényans, la certification KMLTTB témoignant de son haut niveau de qualité et de performance.

« Nous sommes reconnaissants des efforts conjoints consentis par nombre de parties prenantes afin que cela se concrétise », a révélé Rick Galli, le chef des services techniques de BioLytical. « Le Kenya ouvre la voie à l'autotest de dépistage du VIH en Afrique subsaharienne par le biais du secteur privé et nous sommes heureux de prendre part à cette initiative révolutionnaire, qui contribue à prouver qu'un programme d'autotest de dépistage du VIH à faible coût et très accessible, peut être efficace et peut permettre aux personnes de prendre en main leur santé. »

« Grâce à un réseau de plus de 7 000 pharmacies réglementées au Kenya, cette nouvelle initiative permettra l'accès à un test de dépistage du VIH à un prix raisonnable pour la plupart des Kenyans sur l'ensemble du pays, dans les pharmacies locales, qui constituent un chaînon essentiel du réseau de soins de santé », a ajouté Robert Mackie, le président de bioLytical.

Le programme kényan d'autotest de dépistage du VIH suppose non seulement la distribution des tests de dépistage du VIH à domicile, mais compte également un réseau d'appui et fait le lien avec les services de soins, pour toute personne dont le résultat s'avère positif. En tant qu'outil de dépistage de première ligne, l'autotest de dépistage du VIH INSTI est destiné à identifier les personnes susceptibles d'être infectées par le VIH et à les enjoindre de se rendre au plus vite dans une clinique pour des tests de confirmation et obtenir des conseils sur la prévention et le traitement. Pour ceux dont le résultat s'avère négatif, l'autotest est l'occasion de prendre en main leur méthode de prévention et de rester séronégatifs.

bioLytical Laboratories Inc. est une entreprise canadienne privée, spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de tests de diagnostic in vitro rapides en centre de soins reposant sur sa plateforme technologique exclusive INSTI. Avec à son actif une série de certifications à l'échelle mondiale, dont l'homologation de la FDA, de Santé Canada et le marquage CE, bioLytical commercialise et vend son test VIH INSTI dans le monde entier et le test INSTI VIH / Syphilis Multiplex en Europe. La gamme INSTI produit des résultats de test extrêmement fiables en 60 secondes ou moins, ce qui s'avère beaucoup plus rapide que les tests concurrents basés sur une technologie de flux latéral, nécessitant généralement 15 à 20 minutes. bioLytical est doté d'un programme de R&D incluant des tests permettant de dépister des maladies telles que le Zika, l'hépatite C et le virus Ébola, entre autres. L'entreprise fournit aussi des services contractuels pour adapter la plateforme INSTI aux exigences fonctionnelles et techniques du dépistage personnalisé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.biolytical.com.

