Statistique Canada publie les données du Recensement de l'agriculture de 2016

OTTAWA, le 4 mai 2017 /CNW/ - Comme le Canada continue de célébrer son 150e anniversaire, les Canadiens auront bientôt un aperçu d'un des secteurs qui a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de leur pays.

Le 10 mai 2017, à 8 h 30, heure de l'Est, Statistique Canada publiera les résultats du Recensement de l'agriculture de 2016. Cette collecte complète de données touche entre autres les exploitations agricoles, leur taille moyenne et leurs produits ainsi que tout ce qui concerne les personnes qui les gèrent, incluant leur âge, leur sexe et les heures travaillées sur la ferme et hors ferme.

En plus de l'information fournie dans Le Quotidien, Statistique Canada publiera une série de produits analytiques et de référence qui établissent un profil du secteur agricole dans chaque province à travers le pays et qui examinent les produits agricoles du Canada.

Les autres sujets abordés dans la première diffusion et dans la série d'articles dans les semaines suivantes porteront sur la vente directe aux consommateurs, la technologie, les exploitations agricoles biologiques, l'énergie, le bétail, les grandes cultures et l'irrigation.

