Invitation aux médias - Réunion annuelle de l'Administration portuaire de Montréal







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Anik Trudel, présidente du conseil d'administration et Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal (APM), vous convient à la réunion annuelle qui se tiendra le vendredi 5 mai prochain.

Voici les détails de la réunion :

Vendredi le 5 mai 2017

10 h à 11 h : réunion annuelle

Édifice du Port de Montréal

2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 1

Montréal, Québec H3C 3R5

À cette occasion, l'APM présentera le bilan des activités du Port de Montréal et ses résultats financiers pour l'année 2016.

Un espace sera réservé pour les caméramans et photographes.

www.port-montreal.com

SOURCE PORT DE MONTREAL

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 10:16 et diffusé par :