Avis aux médias - La ministre des Sciences, Kirsty Duncan, parlera des avantages liés aux sciences







MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2017 /CNW/ - La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, prononcera une allocution devant les membres de la Chambre de commerce de Mississauga. La ministre discutera des investissements du gouvernement du Canada visant les activités scientifiques et les chercheurs et étudiants talentueux, et précisera en quoi ce soutien est avantageux pour les petites et moyennes entreprises.

Date : Le vendredi 5 mai 2017



Heure : 8 h 30



Lieu : Hôtel Sandman Signature Toronto Airport

55 Reading Court

Etobicoke (Ontario)

Note : Les représentants des médias doivent s'inscrire sur place à 8 h 15.

