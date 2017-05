Révision des services éducatifs - Le CQSGEE craint une explosion encore plus marquée du nombre de services de garde non subventionnés







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance (CQSGEE) partage certains éléments de l'annonce du ministre de la Famille et ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx. En effet, l'idée de prendre une photo du portrait réel des besoins des parents dans chacune des régions du Québec est mise de l'avant depuis plusieurs années par notre organisation. « Dans certaines régions, les places sont difficiles à combler. Dans une certaine mesure, cette décision permettra de consolider les places existantes en visant toujours l'amélioration continue des actions éducatives », affirme madame Francine Lessard, directrice générale du CQSGEE.

Cependant, une question se pose : est-ce que l'on va arrêter la création de places subventionnées pour donner le champ libre aux garderies privées non subventionnées qui, depuis quelques années déjà, sont en explosion ?

« Les objectifs d'efficience derrière l'annonce du ministre sont louables. Par contre, nous sommes très inquiets. Si l'arrêt du développement de nouvelles places ne s'applique pas aussi aux services de garde non subventionnés, la démarche ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau et aggravera de façon importante la situation actuelle » ajoute madame Lessard.

Pour discuter de cet épineux dossier, le CQSGEE réclame une rencontre d'urgence avec le ministre Sébastien Proulx.

