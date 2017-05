Les Journées de la sécurité à moto - Pour commencer la saison en toute sécurité







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec et différents partenaires tiendront deux Journées de la sécurité à moto, afin de permettre aux motocyclistes de commencer la saison en toute sécurité. Lors de ces événements qui seront tenus à Mirabel et à Québec, les motocyclistes pourront notamment échanger avec des experts, assister à des conférences, à des démonstrations sur le contrôle de la moto et à des présentations sur les équipements sécuritaires. Ils pourront aussi participer à certains ateliers pratiques de perfectionnement.

C'est la première fois au Québec qu'un événement de cette importance sur le terrain s'adresse exclusivement aux motocyclistes, pour qu'ils puissent s'informer sur les pratiques sécuritaires et participer à différentes activités. « Les Journées de la sécurité à moto témoignent de la préoccupation de la Société et de ses partenaires pour la sécurité des motocyclistes, particulièrement en ce début de saison. Tous partagent un objectif commun, soit de sensibiliser les motocyclistes à leur sécurité et de les outiller, c'est-à-dire leur offrir des moyens concrets pour prévenir les accidents », a déclaré Mme Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société.

À Mirabel, la Journée de la sécurité à moto aura lieu le samedi 6 mai prochain, de 10 h à 17 h, au Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme. En cas de mauvais temps, la journée est maintenue, mais la fréquence de certaines activités extérieures sera ajustée en fonction des conditions météo. À Québec, elle se tiendra le samedi 13 mai, de 10 h à 17 h, au Centre de formation en transport de Charlesbourg. L'entrée est gratuite.

La Fédération motocycliste du Québec et plusieurs experts du monde de la moto seront présents, dont M. Bertrand Gahel, éditeur du Guide de la moto, des distributeurs de vêtements et d'accessoires de sécurité pour la moto ainsi que des médias spécialisés dans le motocyclisme. L'ensemble des médias est également invité à y assister.

Les principaux partenaires de la Société dans l'organisation de ces journées sont la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec et le Service de police de la Ville de Mirabel. Le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme, le Centre de formation en transport de Charlesbourg et le Centre de formation professionnelle de Neufchâtel collaborent aussi étroitement à la tenue des événements.

Pour plus d'information sur les deux journées et pour prendre connaissance des horaires des ateliers : saaq.gouv.qc.ca/journeesmoto.

