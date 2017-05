Fondaction et Investissement Québec s'unissent pour propulser le Groupe C. Laganière et assurer une relève d'ici







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fondaction et Investissement Québec sont heureux d'annoncer un investissement important auprès du Groupe C. Laganière. Mis en place à l'initiative de Fondaction, ce nouveau partenariat permettra à cette entreprise familiale d'assurer sa relève et d'accélérer sa croissance.

Le Groupe C. Laganière se spécialise dans la réhabilitation de sites contaminés et la réalisation d'évaluations environnementales. En assurant la mise en oeuvre de chantiers de grande envergure et la gestion optimisée des travaux de génie environnemental et civil, l'entreprise se distingue par son approche audacieuse, son expérience reconnue et sa vision avant-gardiste de la santé-sécurité au travail.

« Fondaction est fier d'avoir amorcé ce partenariat pour assurer le transfert de l'entreprise à une prochaine génération de Laganière. Aussi, les travaux de décontamination des sols et des eaux du Groupe C. Laganière sont en parfaite cohérence avec notre engagement d'accompagner des entreprises qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Il est donc naturel pour nous de nous y associer », explique Stephan Morency, chef adjoint à l'investissement chez Fondaction.

« Assurer la relève d'une entreprise est toujours un exercice exigeant, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Il s'agit d'une opération délicate où il faut s'assurer d'avoir les bons partenaires pour assurer l'avenir de l'entreprise et le maintien des emplois. Groupe C. Laganière est une entreprise solide et bien positionnée dans son secteur d'activité. Nous sommes très heureux de pouvoir participer au passage à la troisième génération et nous sommes confiants que l'entreprise poursuivra sa croissance au cours de prochaines années » a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Depuis plus de 55 ans, c'est avec fierté que nous avons bâti une entreprise distincte, qui est maintenant devenue un fleuron de l'industrie de la réhabilitation et du génie environnemental au Québec. Grâce à nos nouveaux partenaires Fondaction et Investissement Québec, nous sommes désormais en mesure de contempler des horizons encore plus prometteurs, en plus de nous assurer que le siège social reste au Québec et que l'avenir de l'entreprise demeure une histoire de famille », ajoute Guy Laganière, président du Groupe C. Laganière.

À la suite de cette transaction, la famille Laganière demeure actionnaire majoritaire avec plus de 50 % du capital-actions. Fondaction est un joueur important avec près de 30 % et Investissement Québec vient compléter avec près de 10 %. Fondé en 1962 à Montréal-Est, le Groupe C. Laganière compte plus de 180 employés spécialisés et déploie ses services dans l'ensemble du Québec.

À propos de Fondaction CSN

Fondaction CSN investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de près de 1,5 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 131 000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1 050 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises de l'économie sociale. Pour en savoir plus : www.fondaction.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

À propos de Groupe C. Laganière

Groupe C. Laganière est une entreprise québécoise familiale comptant plus de 55 ans de leadership en mise en chantier et réhabilitation environnementale. Grâce à son approche audacieuse en gestion de projets, sa performance en santé-sécurité et son expérience prouvée sur le terrain, l'entreprise compte plus de dix mille projets menés à terme avec succès. Groupe C. Laganière a été récipiendaire du Mercure « Santé-Sécurité au travail (PME) en avril 2017, de même que nommée par la FCCQ « Entreprise de l'Année (PME) » au Québec en 2013.

