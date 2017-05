Élection présidentielle française du 6 mai à Outremont : Les électeurs sont invités à utiliser les transports en commun







OUTREMONT, QC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'éviter les problèmes de circulation et de stationnement qui ont marqué le scrutin du 22 avril dernier, les électeurs sont invités à utiliser les transports en commun pour voter ce samedi au 2e tour de scrutin de l'élection présidentielle française. La station de Métro Outremont est à proximité du Collège Stanislas où a lieu le vote, alors que les lignes d'autobus 119, 160 et 161 de la STM, ont chacune un arrêt qui jouxte le Collège Stanislas.

Circulation et stationnement

La circulation et le stationnement seront interdits dès 5 h jusqu'en fin de soirée, le samedi 6 mai, sur le boulevard Dollard dans le tronçon compris entre les avenues Van Horne et Lajoie. Des effectifs du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de sécurité incendie de Montréal et de la Sécurité publique d'Outremont seront sur place pour veiller au bon déroulement sur le domaine public.

Médias - Espace de stationnement réservé

Aucun camion satellite ou micro-ondes des médias ne pourra être garé dans le segment du boulevard Dollard décrit ci-haut. Toutefois, le stationnement du côté nord de l'avenue Lajoie, en façade de l'école Guy-Drummond, entre Dollard et Stuart, sera réservé aux cars de reportage de 7 h jusqu'en fin de soirée.

