TVA Publications toujours leader dans le marché des magazines canadiens







TVA Publications demeure l'éditeur numéro 1 au Québec et un incontournable au Canada

MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fort d'un total de 10,2 millions de lecteurs toutes plateformes confondues, l'éditeur TVA Publications confirme une fois de plus son statut d'influenceur dans le marché des magazines au Canada! Ses titres francophones sont choisis par près de 3,4 millions de lecteurs, tandis que ses titres anglophones ont récolté la faveur de près de 7,5 millions de lecteurs.

« Le dernier sondage de Vividata en fait la preuve : les magazines sont bien présents dans le quotidien des Québécois et des Canadiens. Il est aussi remarquable de voir que tous nos titres francophones ont connu une augmentation de leur lectorat papier au cours de la dernière année, de déclarer Lyne Robitaille, vice-présidente principale, journaux livres et magazines, Québecor Groupe Média. L'engagement des lectrices et des lecteurs de tout le pays à l'égard de nos différentes marques démontre que les magazines occupent toujours une place de choix dans les sources d'information et de divertissement de la population et c'est pour nous une belle invitation à nous dépasser pour continuer à combler les attentes du lectorat et des annonceurs. »

La référence mode au Canada pour plus de 2,5 millions de lecteurs toutes plateformes confondues

Au Québec seulement, les marques ELLE Québec et Clin d'oeil, ont connues toutes deux des croissances papier, rejoignant plus d'un million de passionnés chaque mois. D'ailleurs, Clin d'oeil confirme son statut de numéro 1 de la mode avec 680 000 lecteurs alors que, ELLE Québec voit également son lectorat croître de façon significative.

De son côté, ELLE Canada demeure le magazine mode le plus populaire au pays avec plus de 1,7 million lecteurs chaque mois toutes plateformes confondues.

Des magazines de service qui inspirent plus de 6,4 millions de lecteurs

Toujours en croissance, Coup de pouce est le magazine francophone en version papier le plus populaire auprès des femmes. Au total, le titre rejoint 1,5 million de lecteurs toutes plateformes confondues.

Au Canada, c'est encore la référence en art de vivre Canadian Living qui remporte la mise en demeurant le magazine le plus populaire chez les femmes de 18 ans et plus. Enregistrant aussi une croissance de son lectorat papier, le magazine rejoint maintenant 4,1 millions de lecteurs toutes plateformes confondues, dont près de 3 millions de femmes.

La référence chez les 50 ans et plus, Le Bel âge, a aussi enregistré une croissance très appréciable de son lectorat papier, rejoignant maintenant quelque 944 000 lecteurs toutes plateformes confondues. Atteignant 621 000 lecteurs - papier uniquement - le titre Good Times a aussi vu son lectorat papier croître considérablement en 2016.

Les références décoration au pays : Les idées de ma Maison et Style at Home

C'est indéniablement chez TVA Publications que se trouve la destination maison la plus recherchée au pays, ses titres attirant près de 2,8 millions de lecteurs toutes plateformes confondues. Au Québec, le magazine Les idées de ma Maison est leader avec 847 000 lecteurs, tandis que Style at Home demeure le magazine décoration au Canada le plus lu chez les femmes avec près de 2 millions de lecteurs chaque mois.

L'actualité artistique : une passion pour les lecteurs québécois

L'actualité artistique demeure l'un des sujets favoris des Québécois, les titres qui s'intéressent au milieu artistique et culturel - dont 7 Jours, Écho Vedettes, La Semaine et TV Hebdo - ralliant près de 1,4 million de lecteurs. Mentionnons qu'à lui seul, le 7 Jours a vu son lectorat passer à 667 000 lecteurs, demeurant de ce fait la référence numéro un dans le domaine.

L'incontournable des vrais amateurs de hockey au pays : The Hockey News

Le titre conserve son enviable statut de magazine de référence en matière de sports au Canada, avec plus de 1,4 million de lecteurs, dont plus de 1,1 million d'hommes.

Sources :

Vividata Q4 2016, Total Canada 12+ / Croissance vs Q4 2015

SOURCE Groupe TVA

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 09:57 et diffusé par :