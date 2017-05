L'astronaute canadien Jeremy Hansen dévoile le timbre Canadarm dans une école à Toronto







Ce timbre est le troisième d'un jeu de 10 soulignant des moments marquants des 50 dernières années émis à l'occasion des 150 ans du Canada

TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen était de passage dans une école de Toronto pour dévoiler un timbre illustrant la plus célèbre réalisation robotique du Canada : le Canadarm. Ce timbre souligne les réalisations du Canada dans l'espace et dans les domaines de la science, de la robotique et de l'innovation.

Jeremy Hansen s'est rendu à l'école publique Glen Ames Senior de Toronto le 28 avril dernier pour dévoiler la vignette, et rencontrer des élèves de 7e et de 8e année du club de robotique de l'établissement qui se rendront bientôt en Californie pour participer à une compétition internationale de robotique. Ces élèves ont eu pour mission de concevoir, de construire et de programmer un robot fait entièrement de pièces de Lego et qui permet de résoudre un problème concret. L'équipe a créé PetPortion, un robot qui peut gérer le poids d'un animal de compagnie en lui donnant automatiquement la bonne quantité de nourriture selon son poids et son niveau d'activité quotidien.

L'astronaute s'est adressé à l'ensemble de l'école et il a encouragé la nouvelle génération d'innovateurs canadiens à faire des études dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Jeremy Hansen dévoile le troisième timbre Canada 150 dans une vidéo

Le timbre Canadarm est le troisième d'un jeu de 10 soulignant le 150e anniversaire de la Confédération. Chaque vignette célèbre un moment emblématique de l'histoire du pays depuis son centenaire en 1967.

Ces 10 moments et réalisations, qui ont marqué la mémoire des Canadiens, ont été choisis par le Comité consultatif sur les timbres-poste de Postes Canada, qui est notamment composé d'historiens, d'activistes, de designers graphiques et de philatélistes. Une vidéo mettant en vedette Jeremy Hansen et un article sur le Canadarm se trouvent sur le site postescanada.ca/150canada.

Le Canadarm : un symbole du savoir-faire canadien en robotique spatiale

Le Canadarm a été lancé dans l'espace à bord de la navette spatiale Columbia le 13 novembre 1981 pour remplir sa première mission. Il a servi à déplacer du matériel, des satellites et des astronautes pendant plus de 30 ans avant d'être mis hors service à la fin du programme en 2011. La conception du Canadarm a marqué le début d'une étroite collaboration entre le Canada et la NASA en ce qui concerne les vols spatiaux habités. Huit astronautes canadiens sont allés dans l'espace dans le cadre de 16 missions à bord d'une navette spatiale ou de la Station spatiale internationale (SSI) : Roberta Bondar, Marc Garneau, Chris Hadfield, Steve MacLean, Julie Payette, Robert Thirsk, Bjarni Tryggvason et Dave Williams.

Actuellement, le Canada compte deux astronautes actifs : David Saint-Jacques et Jeremy Hansen. Deux autres astronautes seront présentés cet été.

Le Canadarm a permis au Canada de démontrer ses capacités d'innovation et son savoir-faire en robotique, et il a donné naissance à toute la famille d'appareils robotiques canadiens à bord de la SSI. Il continuera d'inspirer les prochaines générations de scientifiques et d'ingénieurs canadiens qui mettront au point de nouvelles technologies pour faire du monde un endroit meilleur, plus moderne et plus sûr.

Chaque timbre Canada 150 a été dévoilé par une ou des personnalités canadiennes choisies selon le moment célébré. Le lieu du dévoilement de chaque vignette est également lié au jalon commémoré. Le timbre célébrant Expo 67 a été dévoilé à Montréal le 27 avril dernier par l'architecte d'Habitat 67 Moshe Safdie, et celui consacré à la Constitution et à la Charte canadienne des droits et libertés a été révélé sur la Colline du Parlement le 3 mai dernier. Le prochain timbre Canada 150 sera dévoilé à Toronto le mardi 9 mai. Les autres vignettes seront dévoilées une à une dans des villes à l'échelle du pays. La dernière sera révélée le 1er juin.

À propos du timbre

Chacun des 10 timbres PermanentsMC (régime intérieur) est découpé à l'emporte-pièce en forme de feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six couleurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont offertes en carnet de 10 (4 millions de timbres). Il est également possible de se procurer un feuillet gommé de 10 vignettes comportant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000 feuillets). Un jeu de dix plis Premier Jour officiels, un par motif et chacun portant la mention « OTTAWA ON », s'inscrira aussi dans cette émission (10 000 jeux). Les timbres ont été conçus par Roy White et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et imprimés par le groupe Lowe-Martin.

