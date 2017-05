Matamec annonce une entente pour la vente de ses redevances dans le camp aurifère de Timmins à Metalla Royalty & Streaming Ltd.







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mai 2017) - Matamec Explorations inc. (« Matamec » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de vente et d'achat avec Metalla Royalty & Streaming Ltd. (« Metalla ») pour la vente de ses redevances sur les propriétés Hoyle-Matheson Royalties et Montclerg. Les deux propriétés sont situées dans le camp aurifère de classe mondiale de Timmins, une région qui a produit plus de 70 millions d'onces d'or.

Le prix d'achat payable pour les redevances est constitué de 500 000 $ en espèces et de deux millions (2 000 000) d'actions de Metalla évaluées à 0,50 $ par action. Matamec recevra également des bons de souscription pour acheter un autre million (1 000 000) d'actions de Metalla à 0,75 $ l'action pour une période de deux ans. Les actions et les bons de souscription ne peuvent être échangés pour 12 mois à compter de la date de clôture. La fermeture de la transaction est soumise à certaines conditions de clôture.

« Le produit de la vente de ces redevances améliorera la valeur de Matamec pour ses actionnaires », a déclaré André Gauthier, président et chef de la direction de Matamec. « Parallèlement, cela nous permet de concentrer nos efforts sur l'exploration - pour l'or dans les autres propriétés aurifères de Matamec, ainsi que pour les métaux liés à l'énergie et aux technologies dans les propriétés détenues dans son portefeuille Énergie ».

À propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités portent sur deux axes principaux de développement : l'or, et les éléments essentiels pour les technologies liées à l'énergie, avec des propriétés contenant, entre autres, du lithium (Tansim-détenue à 100%), du cobalt (Fabre-détenue à 100%), du nickel (Vulcain-détenue à 100%) et des terres rares (Kipawa-détenue à 72%).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi pour l'or, sur des propriétés situées dans le secteur oriental de la mine Hoyle Pond à Timmins en Ontario, ainsi que dans quatre propriétés situées sur le territoire couvert par le Plan Nord du Québec. Celles-ci incluent les propriétés Sakami (détenue à 50%) et Opinaca Gold West (détenue à 100%) dans un contexte géologique similaire à la mine Éléonore à la Baie-James au Québec).

