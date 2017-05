Louis Audet et James C. Cherry coprésideront la campagne 2017 de Centraide du Grand Montréal







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - La campagne 2017 de Centraide du Grand Montréal sera dirigée par Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco et James C. Cherry, administrateur de sociétés et ex-président d'Aéroports de Montréal.

MM. Audet et Cherry coprésideront un cabinet de campagne comptant une trentaine de personnes provenant des milieux des affaires, institutionnel et syndical. Ils seront appuyés d'une centaine de bénévoles représentant tous les secteurs d'activités économiques. Ces précieux alliés de Centraide mettront en place la prochaine campagne de collecte de fonds qui sera lancée officiellement le 4 octobre 2017 lors d'une grande marche de l'entraide dans le centre-ville de Montréal.

Louis Audet a contribué à plusieurs collectes de fonds majeures au profit d'organisations caritatives. Il s'est engagé à titre de membre du cabinet de la campagne Centraide du Grand Montréal en 1997, 1998, 2000 et 2004. Sous l'impulsion de M. Audet, Cogeco a également contribué à la mise sur pied du projet Former pour mieux intégrer de Centraide qui permet une intégration réussie des réfugiés syriens dans leur pays d'accueil.

James C. Cherry est impliqué activement auprès de plusieurs organisations, dont à Centraide du Grand Montréal depuis près de 20 ans. Il a présidé la division Transport du cabinet de campagne à plusieurs reprises. Il a également siégé au conseil d'administration de Centraide de 2006 à 2014, dont deux ans à titre de président. M. Cherry a également reçu le prix Michèle Thibodeau-DeGuire en 2015 afin de souligner la qualité de son engagement.

« La campagne Centraide est le point de ralliement de tous ceux qui souhaitent faire une différence concrète et durable dans notre communauté. Les talents de rassembleurs et l'engagement remarquable de ces deux grands bénévoles seront source d'inspiration pour nos bénévoles et nos donateurs dont l'appui est essentiel pour les quelque 350 organismes de notre réseau », a souligné Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Centraide du Grand Montréal est une organisation autonome, gérée par un conseil d'administration représentatif de la communauté et dont l'action couvre Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des organismes qu'il soutient et 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Centraide reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Ces dernières mettent sur pied chaque année 1 600 campagnes en milieu de travail. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

Au Québec, on compte 18 Centraide qui soutiennent 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent 1,3 million de personnes vulnérables.

