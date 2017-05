La plus grande chaîne de supermarchés d'Australie, Woolworths, accepte le paiement par QuickPass d'UnionPay







SYDNEY, 4 mai 2017 /PRNewswire/ -- Dernièrement, la plus grande chaîne de supermarchés d'Australie, Woolworths, a permis à tous ses supermarchés en Australie d'accepter le QuickPass mobile d'UnionPay. Le même jour, UnionPay International a également collaboré avec Qantas, la plus grande compagnie aérienne d'Australie, pour accepter les cartes UnionPay pour les paiements en ligne de ses vols au départ de la Chine continentale.

En décembre 2015, UnionPay a, aux côtés de 20 banques, lancé le QuickPass mobile, un produit de paiement mobile sûr et pratique. Désormais, QuickPass mobile est accepté dans plus de 10 millions de terminaux sur les points de vente dans le monde, à savoir en Australie, au Canada, à Hong Kong, Macao, en Malaisie, Nouvelle-Zélande, à Singapour, Taïwan et aux Émirats arabes unis. Pendant le lancement de QuickPass mobile d'UnionPay à l'échelle mondiale, la Banque populaire de Chine a offert un grand soutien.

Juste avant la cérémonie de lancement, le vice-président de la Banque populaire de Chine, Fan Yifei, qui a assisté au « RMB Global Cities Dialogue » (dialogue des villes internationales avec le RMB) à Sydney, a rendu visite aux commerçants locaux pour les découvrir et offrir des conseils pour le lancement du QuickPass mobile en Australie. Il était accompagné par Cheng Jingye, l'Ambassadeur de Chine en Australie, Shi Wenchao, le président de China UnionPay, Cai Jianbo, le vice-président exécutif de China UnionPay et Paul Monnington, directeur du numérique et des paiements chez Woolworths.

Le réseau d'acceptation d'UnionPay couvre les ventes en ligne et dans les magasins. 90 % des distributeurs automatiques de billets et 70 % des commerçants en Australie acceptent les cartes UnionPay. UnionPay International a aussi permis à de nombreuses institutions de formation et de lignes aériennes d'accepter les paiements par carte UnionPay en ligne. Qantas est la première compagnie aérienne australienne à accepter les paiements UnionPay en ligne.

L'Australie est également le marché avec le plus grand nombre de terminaux QuickPass mobiles en dehors de la Chine continentale. 60 % des commerçants locaux qui acceptent les cartes UnionPay prennent en charge le paiement par QuickPass mobile. Cette fois, UnionPay International et Woolworths sont arrivés à un accord qui permet aux magasins du groupe Woolworths, dont les supermarchés Woolworths, les magasins de spiritueux Dan Murphy's et BWS et les magasins de discount BigW d'accepter le paiement par QuickPass mobile dans un avenir proche.

En tirant les bénéfices des riches ressources marchandes de Woolworths, et compte tenu de l'utilisation de la technologie sans contact en Australie, UnionPay International donne la priorité à permettre à ses supermarchés de prendre en charge le QuickPass mobile en premier, posant ainsi des bases solides pour la localisation de ses activités.

Hormis ses produits de communication en champ proche (NFC selon l'anglais), UnionPay a également lancé un paiement par code QR en décembre 2016, qui est également l'un des produits du portefeuille de QuickPass mobile. Des banques comprenant la Bank of China et la China Merchants Bank ont annoncé qu'elles allaient apporter tout leur soutien au paiement par code QR d'UnionPay, afin de mieux protéger les informations personnelles et les fonds des clients.

