D'un océan à l'autre, les organismes communautaires mettent la main à la pâte en vue de favoriser la résilience dans le cadre de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt au Canada







EDMONTON, le 4 mai 2017 /CNW/ - Il y a un an cette semaine, les Canadiens étaient bouleversés et attristés de constater les conséquences tragiques du feu de forêt de Fort McMurray. Cette tragédie a mis en évidence l'importance de prendre des mesures proactives en vue de réduire les risques de feux de forêt et d'autres dangers. Samedi prochain, des organismes communautaires établis partout au pays agiront en ce sens en participant à la troisième Journée annuelle de préparation des collectivités contre les incendies de forêt au Canada.

L'organisme Partners in Protection/FireSmart Canada, en collaboration avec la National Fire Protection Association (NFPA), l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et Co-operators ont financé 20 projets d'un océan à l'autre dans le cadre de cette journée. Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Ontario, de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest ont financé 14 autres projets.

Les activités comprennent le nettoyage des feuilles et d'autres débris combustibles aux alentours des propriétés, une collaboration avec le voisinage en vue d'obtenir un service de déchiquetage pour éliminer les rémanents, ainsi que la diffusion de renseignements portant sur la sécurité en matière de feux de forêt.

« Il est encourageant de voir que les gens partout au pays unissent leurs efforts en vue de rendre leur résidence et leur collectivité plus sécuritaire », a déclaré Kelly Johnston, directeur général de FireSmart Canada. « La gestion du risque d'incendie de forêt est une responsabilité partagée. Les décideurs en matière de politiques gouvernementales, les urbanistes et les promoteurs jouent tous un rôle important à cet égard, mais aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur les propriétaires individuels et les collectivités. Les projets menés dans le cadre de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt démontrent que des choses toutes simples, comme le fait de nettoyer les broussailles et d'éloigner les matériaux combustibles de sa résidence, peuvent vraiment contribuer à protéger vos proches et votre propriété. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt au Canada, y compris ce que vous pouvez faire pour protéger votre propriété contre les feux de forêt, et pour obtenir une liste des projets, veuillez consulter le site www.firesmartcanada.ca (en anglais).

FireSmart Canada

FireSmart Canada est un programme national de premier plan visant à aider les Canadiens à réduire les risques liés aux feux de friches et à s'adapter à cette réalité grâce à des solutions axées sur la collectivité. Le programme est administré par Partners in Protection Association, un regroupement sans but lucratif de spécialistes qui représentent les gouvernements fédéral et provinciaux, les Premières Nations, le secteur privé, les services d'incendie municipaux, les services d'urgence et la section de la gestion des terres. Grâce à des publications, à des programmes, à de la formation de sensibilisation et à des ateliers, FireSmart habilite les Canadiens à réduire de façon proactive les risques d'incendie pour leur propriété et leur collectivité. Les programmes et les produits de FireSmart sont financés grâce à l'adhésion et au soutien actif d'organisations, notamment le Canadian Interagency Forest Fire Centre, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, la National Fire Protection Association et Co-operators. Pour en savoir plus sur FireSmart, consultez le site www.firesmartcanada.ca (en anglais).

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous administration s'élève à plus de 44 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators figure dans la liste des 50 employeurs de choix au Canada d'Aon Hewitt, le palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada publié par le magazine Corporate Knights et la liste des 50 entreprises socialement responsables du Canada publiée par le site Web Sustainalytics et le magazine Maclean's. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cooperators.ca.

Institut de prévention des sinistres catastrophiques :

Fondé en 1998 par les assureurs de dommages du Canada, l'IPSC est un institut de recherche indépendant sans but lucratif établi à Toronto et à l'Université Western à London (Ontario). L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des désastres, la recherche et l'éducation. Les chercheurs de l'IPSC sont reconnus internationalement pour avoir été les premiers à travailler dans de nombreux domaines, dont l'étude des vents et des séismes, les sciences de l'atmosphère, le génie hydro-économique et l'économie. La recherche multidisciplinaire est la base du travail de l'IPSC, qui vise à bâtir des collectivités plus solides en cas de catastrophe. Consultez le site www.iclr.org (en anglais).

National Fire Protection Association :

Établie en 1896, la NFPA est une organisation mondiale sans but lucratif qui consacre ses efforts à l'élimination des mortalités et des blessures, ainsi que des dommages matériels et financiers attribuables aux incendies, aux systèmes électriques et aux dangers qui y sont associés. L'association fournit des renseignements et des connaissances au moyen de plus de 300 normes et codes établis par consensus, de recherche, de formation, d'éducation, de sensibilisation et de représentation, et en s'associant à d'autres organismes qui souhaitent contribuer à sa mission. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site www.nfpa.org (en anglais). Tous les codes et toutes les normes de la NFPA peuvent être consultés sans frais à l'adresse www.nfpa.org/freeaccess (en anglais).

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 09:10 et diffusé par :