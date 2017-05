Avis aux médias - Point de presse de Dave Turcotte et d'Amir Khadir







QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que le député de Saint?Jean et porte?parole du Parti Québécois en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, Dave Turcotte, et le député de Mercier, Amir Khadir, tiendront un point de presse, aujourd'hui, le jeudi 4 mai, à 14 h.

Sujet : Le financement des organismes communautaires.

À cette occasion, les députés seront accompagnés de Sylvain St-Onge, coprésident de la Table régionale des organismes communautaires (TROC) en santé et services sociaux Centre-du-Québec/Mauricie, de Suzanne Demers, présidente de la TROC-Montérégie, et de Hugo Valiquette, porte-parole de la Coalition des TROC.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Aujourd'hui, le jeudi 4 mai



HEURE : 14 h



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Hôtel du Parlement

Québec

