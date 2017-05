CROSSMARK Canada accroît ses investissements dans le secteur de la beauté et du mieux-être avec HABA 360







MISSISSAUGA, Ontario, 4 mai 2017 /CNW/ -- CROSSMARK Canada annonce aujourd'hui des investissements supplémentaires et l'expansion de ses services dans le secteur canadien de la beauté et du mieux-être grâce au lancement de HABA 360.

HABA 360 -- une division de CROSSMARK -- offre à sa clientèle une gamme complète de solutions prêtes à commercialiser, dont une commercialisation complète clés en main ainsi qu'un menu complet de ventes, de marketing et de connaissances approfondies, afin de répondre aux besoins spécifiques des domaines suivants :

Produits de santé -- en vente libre : numéro d'identification du médicament, numéro de produit alimentaire, appareils et aliments fonctionnels

Produits de beauté -- grand public, prestige et cosmétique

En partenariat avec le groupe de sociétés Shandex, la solution canadienne de premier plan pour le traitement et la distribution de biens par des fournisseurs de logistique de tierce partie homologués, HABA 360 offre aux fabricants une solution unique sans faille qui répond aux besoins de ses clients.

Cette focalisation accrue sur la croissance des catégories beauté et mieux-être au Canada permet à CROSSMARK de fournir des services à une échelle qui répond aux besoins uniques des détaillants et des fabricants. Cette spécialisation permettra d'orienter la mise en oeuvre de stratégies de croissance fructueuses pour les fabricants, lesquelles permettent de cibler et d'atteindre efficacement les consommateurs dans l'ensemble du pays.

« CROSSMARK est ravie d'élargir sa solution commerciale complète, HABA 360, aux marchés canadiens de la santé, du mieux-être, de la beauté et de la vente libre », déclare Chris Terrio, président et chef de la direction de CROSSMARK. « HABA 360 permettra à CROSSMARK de fournir aux fabricants qui en ont besoin des services robustes d'un bout à l'autre. »

Greg Kelly, un vétéran de l'industrie, s'est joint à CROSSMARK Canada pour diriger HABA 360. Ce dernier compte plus de 20 ans d'expérience en vente et en développement des affaires, lui qui a travaillé pour des sociétés de beauté et de mieux-être de premier rang et pour des détaillants nationaux de grande envergure, et aussi comme conseiller pour les courtiers et les clients. Il a aussi occupé divers postes en vente, en gestion de compte, en gestion sur le terrain, en développement des affaires, en stratégie de détail, en planification et en prise en charge de clients.

Les bureaux de CROSSMARK HABA 360 se trouvent au 5580 Explorer Drive, bureau 300, Mississauga, ON L4W 4YI.

À propos de CROSSMARK

CROSSMARK est une société de premier plan dans la prestation des services de vente et de marketing offrant des solutions de croissance à l'intention des fournisseurs et détaillants de produits de consommation de marque. Depuis plus de 100 ans, CROSSMARK aide les marques les plus puissantes du monde à atteindre leurs objectifs commerciaux dans les principales catégories du commerce. Ses domaines d'expertise regroupent les ventes au siège social, le marchandisage au détail, les solutions pour détaillants, l'engagement du consommateur et de la clientèle, les événements en magasin, le marketing expérientiel et au point de vente, la collecte de données en magasin, le renseignement sur le terrain ainsi que les constatations et les analyses.

CROSSMARK est majoritairement détenue par Warburg Pincus, une société mondiale de financement par capitaux propres, qui se concentre sur l'investissement de croissance.

