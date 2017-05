MAtv, fière partenaire de la relève musicale - Place aux finales de Ma première Place des Arts dès le 6 mai







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir fait connaître les voix de 32 artistes de la relève, le temps est enfin venu pour MAtv de présenter les trois grandes finales de la 23e édition du prestigieux événement qu'est Ma première Place des Arts. Parmi les centaines de candidats inscrits, trois interprètes, autant d'auteurs-compositeurs-interprètes et deux groupes auront ainsi traversé des comités d'écoute et d'audition, des soirs de spectacles ainsi que le processus de sélection avant d'accéder à cette ultime épreuve.

Animées par Marieme Ndiaye, les trois finales ont été captées à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Lors de la finale interprète, les téléspectateurs pourront découvrir la grande gagnante, Viola Ferrando, mais également les concurrents qui ont accédé à la finale, soit Jérémie Roy et Gertrude Létourneau. Il en sera de même pour la finale auteur-compositeur-interprète qui permettra d'entendre le lauréat, Marc-Antoine Beaudoin, mais aussi les finalistes, Tom Chicoine et Valérie Poulin. Finalement, lors de la dernière soirée, réservée aux groupes, on pourra voir les performances des gagnants, Belshazzar, ainsi que celles de l'autre groupe finaliste, Escabo.

Complice de l'émergence musicale au Québec, MAtv, partenaire depuis déjà plus de dix ans de la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française (SACEF), a par ailleurs récompensé d'une bourse de 500 $ une interprète (Dominique Gaudreau Lerhe), une auteure-compositrice-interprète (Émilie Landry), ainsi qu'un groupe (Mon frère Madore), pour la qualité de leurs prestations scéniques et télévisuelles.

La finale interprète sera présentée le samedi 6 mai à 21 h.

sera présentée La finale auteur-compositeur-interprète sera présentée le samedi 13 mai à 21 h.

sera présentée La finale groupe sera présentée le samedi 20 mai à 21 h.

