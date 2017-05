Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le journal 24 Heures rejoignent plus de 4,2 millions de lecteurs chaque semaine!







58 % de la population québécoise lit les quotidiens de Québecor Groupe Média.

MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les résultats du sondage Vividata Q4 2016 révèlent que Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le journal 24 Heures rejoignent chaque semaine un grand total de 4 226 000 lecteurs via leurs différentes plateformes (papier, Web et mobile)1. Ces données signifient aussi que, pour s'informer, 58 % des Québécois choisissent un des trois quotidiens de Québecor Groupe Média¹.

Des résultats historiques pour Le Journal de Québec!

Pour la première fois de son histoire, Le Journal de Québec atteint un record de 1 594 000 lecteurs hebdomadaires, toutes plateformes confondues, soit plus du double des lecteurs du Soleil1. Notons que les données du sondage Vividata Q4 2016 permettent désormais de connaître le lectorat total des quotidiens de la région de Québec, et ce, à la grandeur de la province.

Le Journal de Québec rejoint 115 % plus de lecteurs multiplateformes que Le Soleil en semaine, 93 % de plus le samedi et 97 % de plus le dimanche2. Le Journal de Québec domine aussi avec son édition papier : 1 245 000 lecteurs chaque semaine, soit 121 % de plus que son concurrent3. De plus, Le Journal de Québec rejoint plus de lecteurs que l'ensemble des quotidiens de Groupe Capitales Médias, toutes plateformes confondues (1 594 000 VS 1 291 000)1.

Le Journal de Montréal rejoint plus de 3 millions de lecteurs chaque semaine.

Le Journal de Montréal compte 3 057 000 lecteurs chaque semaine, toutes plateformes confondues, ce qui représente 760 000 lecteurs de plus que La Presse1. Le Journal de Montréal demeure également le quotidien papier numéro un au Québec et son édition du samedi rejoint plus du double de lecteurs que celle de son principal concurrent La Presse4. Chaque jour, l'édition papier du Journal de Montréal rejoint plus d'un million de lecteurs (1 036 000 lecteurs en semaine, 1 397 000 lecteurs le samedi et 1 026 000 lecteurs le dimanche)4.

Les plateformes numériques du Journal de Montréal et du Journal de Québec maintenant numéro 1!

Les données recueillies par comScore confirment que, pour la première fois de l'histoire, les plateformes numériques du Journal de Montréal et du Journal de Québec attirent plus de visiteurs uniques que les plateformes numériques de leurs concurrents, La Presse et Le Soleil5. Les plateformes numériques du Journal de Montréal comptent plus de 3,2 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui représente une augmentation de 25% dans la dernière année5. De leur côté, les plateformes numériques du Journal de Québec comptent près de 1,6 million de visiteurs uniques par mois, une hausse de 27 % en un an. Durant la même période, son plus proche concurrent a vu son nombre de visiteurs uniques diminuer de 5 %6.

Quant à l'application mobile J5, elle demeure toujours aussi populaire, avec un total de plus de 540 000 téléchargements à ce jour7. Ces excellents résultats permettent plus que jamais au Journal de Montréal et au Journal de Québec de se positionner en tant que leaders dans le domaine des nouveaux médias au Québec.

Le journal 24 Heures compte plus d'un million de lecteurs chaque semaine.

Le journal gratuit 24 Heures rejoint chaque semaine 1 052 000 lecteurs, toutes plateformes confondues. Le journal 24 Heures s'avère toujours aussi efficace pour rejoindre les milléniaux urbains : plus du tiers de son lectorat (35 %) est âgé de moins de 35 ans. Le 24 Heures s'avère également efficace pour rejoindre les allophones : 31 % de ses lecteurs ont une langue maternelle autre que l'anglais et le français. De plus, 75 % des lecteurs ont complété des études au cégep ou à l'université8.

« Plus que jamais, les journaux Quebecor se positionnent loin devant leurs concurrents, » commente Lyne Robitaille, Vice-présidente principale journaux, livres, magazines, Québecor Groupe Média. « Ces résultats sont la preuve que non seulement nous continuons de livrer du contenu de qualité à nos lecteurs, mais aussi que ceux-ci continuent de nous lire en grand nombre, que ce soit sur papier, web ou mobile. La proximité avec notre public et notre marché demeure primordiale. Notre objectif est de continuer à bien servir nos lecteurs par nos dossiers d'enquête percutants, nos cahiers spéciaux, nos chroniqueurs réputés et notre contenu exclusif. Tout ça en continuant d'offrir à nos annonceurs les plateformes les plus efficaces pour rejoindre leurs publics cibles. »

Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le journal 24 Heures remercient chaleureusement leurs 4,2 millions de lecteurs et leurs fidèles annonceurs pour ces excellents résultats.

À propos des journaux de Québecor Groupe Média

Les journaux de Québecor Groupe Média regroupent les quotidiens suivants, soit Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec ainsi que journal 24 Heures disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor Groupe Média offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com, 24heures.ca et l'application mobile gratuite personnalisable J5 du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

