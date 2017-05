La SCRP nationale annonce les organisations lauréates de Prix d'excellence







TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a dévoilé les noms des entreprises qui recevront un des 44 Prix d'excellence décernés en 2017. Afin de saluer chaque année les meilleures campagnes de relations publiques et de communication, les lauréats des prix or, argent et bronze seront annoncés le 30 mai dans le cadre du gala An Evening of Excellence, qui rendra hommage aux meilleurs efforts en communication au Canada.

Les entreprises dont les réalisations sont reconnues cette année sont :

Activia de Danone

Alberta Energy Regulator

Argyle Public Relationships MC

Association des radiologistes du Québec

Business Development Bank of Canada

CAE Inc.

Commission de l'écofiscalité du Canada

Canadon

Institut canadien pour la sécurité des patients

Clarks

Craft Public Relations

Edgewell Personal Care

Elettra Communications

Energizer

FleishmanHillard

General Mills Canada

Hamilton Community Foundation

High Road

Kids Help Phone

Massy Forget Langlois relations publiques

Mitacs

NATIONAL Public Relations

Nintendo of Canada Limited

North West Local Health Integration Network

Ontario Pork

Ontario Road Builders' Association

Pfizer Canada Inc.

PortsToronto

PSP INVESTMENTS

Revolution Strategy, on behalf of its client Opportunities NB

SAIT Communications and Marketing

Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning

Institute of Technology and Advanced Learning Simon Fraser University

Syncrude Canada Ltd.

The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta

Toronto Hydro

Toronto Public Health

Township of Oro-Medonte

TVO

University of British Columbia Library

Library Veritas Communications

Ville de Gatineau

Weber Shandwick

« Les Prix de cette année seront attribués à certains des meilleurs communicateurs du Canada, grâce au nombre presque record de demandes reçues dans nos 17 catégories », dit Pierrette Leonard ARP, FSCRP, LM, présidente des Prix d'excellence de la SCRP. « Les membres de la SCRP et leurs pairs de l'industrie perçoivent clairement la valeur de leur prix d'excellence et son impact sur l'image de marque et la réputation. »

« Le gala annuel des Prix est pour la SCRP bien plus qu'une façon de couronner les meilleurs efforts des deux dernières années, mais également les professionnels qui ont fait preuve d'engagement envers les pratiques optimales en relations publiques et en gestion des communications », ajoute Carol Panasiuk, ARP, FSCRP, LM, représentante du Conseil d'administration de la SCRP auprès des Prix d'excellence. « Nous avons bien hâte chaque année de recevoir le gratin des communicateurs du pays et à chaque année, nous sommes impressionnés par les travaux qu'ils nous présentent. »

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province. Pour plus de détails, visitez notre site Web scrp.ca.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

