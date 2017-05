RBC communiquera ses résultats du deuxième trimestre le 25 mai 2017







TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) communiquera ses résultats du deuxième trimestre de 2017 le 25 mai 2017. Les renseignements se rapportant aux résultats financiers de RBC seront accessibles à rbc.com/investisseurs .

Les résultats du deuxième trimestre devraient être communiqués vers 6 h 00 heure avancée de l'Est (HAE). La conférence téléphonique de RBC, prévue pour 7 h 30 (HAE), comportera une présentation par des cadres supérieurs de RBC et sera suivie d'une période de questions avec des analystes. Les personnes intéressées peuvent suivre la téléconférence en mode écoute seulement et y accéder à rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou par conférence téléphonique en composant le 416-340-2217 ou 866-696-5910, code d'accès 2491193#. Veuillez appeler entre 7 h 20 et 7 h 25 (HAE).

Les commentaires de la direction sur les résultats seront affichés sur le site de RBC peu après la conférence téléphonique. De plus, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir de 17 h (HAE), le 25 mai 2017, jusqu'au 22 août 2017, à l'adresse rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou par téléphone (905-694-9451 ou 800-408-3053, code d'accès 9613926#).

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :