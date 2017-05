Dans moins d'un mois! - Une édition inédite du Tour de l'Île de Montréal pour les 50 ans de Vélo Québec







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans moins d'un mois, les amateurs de vélo sont conviés à une édition inédite du Tour de l'Île de Montréal, à l'occasion des 50 ans de Vélo Québec. Ils auront droit à un départ en chanson avec le populaire Vincent Vallières, un parcours de 50 km aux bornes thématiques, l'exposition ambulante Deux roues, une histoire, sur l'histoire du vélo à Montréal et une performance de Montréal Complètement Cirque au site d'arrivée. Et, bonne nouvelle, les 13-17 ans ne paieront que 10$ pour prendre part à la fête!

Départ en chanson avec Vincent Vallières

En 2017, Vélo Québec a le plaisir d'accueillir Vincent Vallières en tant que nouveau porte-parole du Festival Go vélo Montréal. Ce dernier ira d'une approche inédite : accompagné de ses musiciens, il donnera le départ du 50 km du Tour de l'Île en chansons. Parmi ses nombreux succès, lesquels interprètera-t-il?

Un parcours de 50 km aux bornes thématiques

Le 50 km du Tour de l'Île propose aux participants des encouragements inédits à chaque 10 km. En effet, des bornes thématiques animées ont été conçues pour rendre le circuit festif et l'expérience mémorable.

« En plus d'offrir un point de vue unique sur la ville dans un contexte urbain exceptionnel, nous voulons, en cette année anniversaire, poser un regard neuf sur l'expérience du Tour de l'Île. Ces bornes thématiques permettront de ponctuer le parcours, soutenir le rythme et marquer les esprits », affirme Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages.

L'exposition Deux roues, une histoire

Du départ à l'arrivée, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, l'exposition en mouvement Deux roues une histoire, présente les moments marquants du vélo à Montréal. À noter que l'exposition se déplacera à vélo tout au long des 50 km du parcours du Tour de l'Île.

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE au site d'arrivée

Au parc Jeanne-Mance, dès midi, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE animera le site d'arrivée du Tour de l'Île de Montréal. Au programme, activités participatives pour les petits et grands et des performances cirque tout au long de la journée.

