Le maire de Montréal reçoit dans la métropole les Assises 2017 de l'Union des municipalités du Québec

MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a pris la parole à la cérémonie d'ouverture officielle des Assises 2017 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Cet événement, dont le thème est « Créer des ponts pour l'avenir », réunit un grand nombre d'élus municipaux québécois au Palais des congrès de Montréal du 3 au 5 mai 2017. Les co-présidents et porte-parole des Assises 2017 sont madame Anie Samson et monsieur Lionel Perez, membres du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans votre métropole à l'occasion des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Cette année, les Assises ont une valeur symbolique et historique, puisque 2017 marque le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Nous avons toutes les raisons d'être fiers du chemin parcouru et confiants en l'avenir. Montréal possède de nombreux atouts pour assumer pleinement son rôle et relever les défis d'une métropole du 21e siècle. Plus que jamais, le Québec a besoin de s'appuyer sur une métropole solide et capable de s'affirmer comme une métropole de calibre mondial. L'inverse est tout aussi vrai! Montréal doit pouvoir s'appuyer sur un Québec fort composé de régions dynamiques et prospères. Le destin de Montréal et celui du Québec tout entier sont étroitement liés l'un à l'autre », a déclaré M. Denis Coderre.

Relations entre le gouvernement et les municipalités et statut de métropole

Le maire de Montréal a également souligné les avancées importantes dans les relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités, en rappelant l'adoption, en juin dernier, de la loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec, ainsi que le dépôt des projets de loi 121 pour la métropole et 122 pour les gouvernements de proximité. Le maire Coderre a réaffirmé que la reconnaissance du statut de métropole et les pouvoirs qui lui seront dévolus à ce titre permettront à Montréal de répondre plus efficacement aux attentes et aux aspirations de ses citoyens, et aussi de jouer pleinement sont rôle de locomotive du Québec et de métropole internationale.

« Le gouvernement a choisi la voie d'une plus grande autonomie pour les municipalités. Nous ne pouvons qu'applaudir. Cette relation partenariale modernisée reposera dorénavant sur le principe selon lequel les responsabilités doivent être exercées au niveau d'autorité le plus approprié. Le vivre ensemble, le développement économique et social, les enjeux environnementaux, la lutte à l'itinérance et l'accueil des nouveaux arrivants sont autant d'enjeux qui se jouent fortement au plan local. La capacité des gouvernements nationaux à faire face aux nouveaux enjeux dépend en grande partie de la disposition de ceux-ci à redéfinir et à adapter judicieusement le rôle des gouvernements de proximité, pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens du Québec. Je profite donc de cette tribune pour appeler tous les députés de l'Assemblée nationale à adopter, comme prévu, les projets de loi 121 et 122 dans quelques semaines », a ajouté le maire Coderre.

Remerciements

Le maire de Montréal a également tenu à saluer le travail du président de l'UMQ, Monsieur Bernard Sévigny. « Nous sommes tous redevables à M. Sévigny pour avoir mené des dossiers de la plus grande importance pour les relations entre Québec et les municipalités. En ce sens, les résultats de nos efforts communs semblent indiquer que le Québec est dans la bonne voie », a conclu M. Coderre.

Mérite Ovation municipale

Par ailleurs, l'UMQ rendra hommage aux municipalités québécoises qui ont su innover à la soirée gala du mérite Ovation municipale. Ainsi, quatre projets conçus par la Ville de Montréal comptent parmi les finalistes de l'année 2017 dans trois catégories différentes, soit :

Transport, mobilité et voirie :

Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Culture vélo

Sécurité publique :

Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

« POP Glacé »





Ville de Montréal et SPVM

Le modèle d'intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM)

Économie, tourisme et loisir :

Ville de Montréal, Arrondissement du Sud-Ouest

La Ludothèque du parc des Jazzmans

Coup de pouce à 38 jeunes pour l'intégration au marché de l'emploi

Rappelons qu'en 2017, la Ville de Montréal emploiera 38 jeunes femmes et jeunes hommes. Ils occuperont divers emplois saisonniers au sein de la Ville. Cette intégration en emploi s'inscrit dans le cadre du Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Elle est rendue possible grâce à un partenariat avec l'Union des municipalités du Québec et la Fondation Simple Plan. Il s'agit de la première fois que la Ville de Montréal embauche autant de jeunes dans le cadre de ce plan depuis son adhésion en 2014. La cohorte de 2017 occupera plusieurs types d'emplois durant la période estivale, tels que des postes dans les brigades de la propreté, d'entretien et des emplois de bureau.

