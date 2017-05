125 ans sous le signe de la croissance - iA Groupe financier provoquera une vague de bonnes actions ce vendredi







TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce vendredi 5 mai, plus de 2 000 employés de iA Groupe financier prendront d'assaut rues, écoles et organismes de charité aux quatre coins de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique pour donner un coup de main, offrir un peu de répit ou encore amasser des fonds à l'occasion de la 125e journée de la 125e année d'existence de l'entreprise.

Qu'il s'agisse de de faire déguster une glace en échange d'une conserve qui sera remise à l'organisme Daily Bread Food Bank, d'y dépêcher une cinquantaine de bénévoles pour trier les denrées, de redonner aux trottoirs et aux endroits publics du centre-ville un aspect des plus coquets, d'amasser des vêtements à remettre à la Canadian Diabetes Association ou tout simplement de distribuer du café et de l'eau à ses concitoyens, l'équipe de iA Groupe financier sera au rendez-vous. Même les collègues de Waco, au Texas, et de Phoenix, en Arizona, seront de la partie.

En tout, ce sont près de 40 activités altruistes qui seront orchestrées demain à l'initiative des employés qui souhaitaient souligner le 125e anniversaire par une vague de bonnes actions.

« Chez iA Groupe financier, la philanthropie, l'altruisme et le développement durable font partie de notre ADN. C'est une réelle fierté pour moi de voir que notre équipe a ces valeurs à coeur. Ce qui me touche davantage, c'est que nos employés se soient donné le mot pour organiser eux-mêmes ces activités », souligne M. Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

En plus de ces initiatives, tous les employés sont invités à profiter du 5 mai pour réaliser de petits gestes individuels aussi simples que d'ouvrir une porte à un inconnu, de laisser passer un piéton ou de remercier d'un grand sourire quelqu'un qui a eu un beau geste envers eux.

MONTRER L'EXEMPLE

En 2016 seulement, iA Groupe financier a remis, sous forme de dons, 4 millions de dollars à près de 500 organismes, soit l'équivalent de 765 $ par employé. La même année, l'entreprise a versé 51 bourses par l'intermédiaire de la Fondation iA Groupe financier pour l'apprentissage d'une langue seconde et amassé près de 1,4 million de dollars en dons pour l'organisme Centraide. Elle souscrit par ailleurs aux principes du programme Imagine, qui incite les sociétés à verser 1 % de leur bénéfice à des organismes de soutien dans leur communauté.

UN AN DE FESTIVITÉS

On compte plusieurs festivités entourant le 125e anniversaire, qui entrainent avec elles une pluie de bonnes actions et de dons spontanés partout au pays. « Avec une croissance de 500 % de la valeur de son titre en bourse depuis 2000, une solide stratégie de croissance au moyen d'acquisitions et un virage numérique marqué, iA Groupe financier souhaite partager son succès avec la communauté », insiste M. Charest.

Rappelons que, cet hiver, l'entreprise a dépêché une escouade dans les rues de Québec, de Montréal, de Vancouver et de Toronto pour distribuer 1 000 lots-surprises de 125 $ chacun à de bons samaritains surpris en flagrant délit de gentillesse. L'opération avait pour but d'égayer le quotidien de gens qui eux-mêmes ensoleillent la vie de leurs concitoyens. Des centaines de personnes ont ainsi vu leurs beaux gestes spontanés récompensés par l'escouade.

Le point culminant de l'année sera sans contredit l'organisation d'un vaste concours philanthropique pancanadien au terme duquel un organisme de charité recevra un don de 125 000 $ pour soutenir la réalisation d'un projet concret et porteur. Neuf autres organismes recevront des dons de 12 500 $. Les détails du concours seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Pour connaitre toutes les activités du 125e anniversaire de iA Groupe financier, visiter le ia.ca/125 .

À PROPOS DE IA GROUPE FINANCIER

Fondé en 1892, iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts-autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes.

iA Groupe financier rassemble aujourd'hui plus de 5 300 employés et quelque 25 000 représentants à travers de vastes réseaux de distribution de produits et services financiers. Elle compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

