La ministre de la Justice annonce la nomination de quatre juges à la Cour du Québec

QUÉBEC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Stéphanie Vallée, annonce la nomination de Mmes Marie-Julie Croteau et Catherine Pilon ainsi que de MM. Éric Dufour et Joey Dubois comme juges à la Cour du Québec.

Mme Marie-Julie Croteau est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1997. Elle a commencé sa carrière en cabinet privé. Depuis 2007, elle exerce sa profession au sein du cabinet Donati Maisonneuve. Mme Catherine Pilon est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1993. Elle a commencé sa carrière en cabinet privé. Depuis 2016, elle exerce sa profession au cabinet Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. M. Éric Dufour est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1988. Il a commencé sa carrière en pratique privée et a ensuite exercé sa profession au Contentieux du ministère du Revenu du Québec. Depuis 1998, il représente la procureure générale du Québec en droit administratif, droit civil et droit constitutionnel. Ils exerceront leurs fonctions principalement à la Chambre civile à Montréal.

M. Joey Dubois est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal. Il a été admis au Barreau en 2002 et a toujours exercé sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2014, il est procureur en chef adjoint aux poursuites criminelles et pénales. Il exercera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Salaberry-de-Valleyfield.

