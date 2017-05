FireSmart lance un nouveau guide pour aider les Canadiens à se protéger contre les feux de forêt







EDMONTON, AB et GUELPH, ON, le 4 mai 2017 /CNW/ - FireSmart Canada, en collaboration avec Co-operators, a mis au point une nouvelle ressource pour aider les résidents à rendre leur maison moins vulnérable aux feux de forêt. Le FireSmart Home Development Guide (en anglais seulement), qui fera partie du FireSmart Home Partners Program, est à présent à la disposition de tous les Canadiens.

Ce guide propose des mesures concrètes aux propriétaires pour réduire les risques de dommages causés par les feux de forêt. Conçu pour aider les promoteurs immobiliers et les propriétaires de maisons à prendre des décisions éclairées, le guide donne des recommandations sur différents aspects permettant de réduire considérablement les risques que posent les feux de forêt pour une maison : conception de la toiture et choix des matériaux, revêtements et ouvertures d'aération, gouttières et raccords, terrasses, clôtures et aménagement paysager.

« Les Canadiens ont pu constater l'effet dévastateur des feux de forêt sur le plan personnel, social et économique, le plus tragique étant l'incendie de Fort McMurray survenu l'an dernier, a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. Heureusement, nous savons que les propriétaires de maisons peuvent prendre des mesures préventives qui permettent de réduire considérablement le risque posé par les feux de forêt. Avec le FireSmart Home Development Guide, nous espérons encourager les propriétaires à prendre des mesures pour protéger ce qui compte le plus - leurs proches et leurs propriétés.?»

Le guide fera dorénavant partie du programme FireSmart Home Partners mis à l'essai dans quatre collectivités : Fort Nelson First Nation, C.-B., Northern Rockies Regional Municipality, C.-B., Slave Lake, Alb. et Whitecourt, Alb. Ce programme répond au besoin d'établir un système normalisé d'évaluation détaillée, personnalisée et mesurable des risques de feu de forêt et de réduction quantifiable des risques pour les maisons individuelles. À l'avenir, le programme comprendra aussi des ateliers à l'intention des assureurs, des agents et des promoteurs immobiliers.

«?Partout où les conditions sont propices à l'allumage et à la propagation de feux entre les structures et la végétation, par exemple dans les zones périurbaines, les gens sont davantage exposés au risque de feux de forêt. Ce risque doit être pris en compte et géré par tous les intervenants, y compris les propriétaires de maisons, explique Kelly Johnston, directrice générale de FireSmart Canada. Se préparer à la menace des feux de forêt est une responsabilité partagée qui ne cessera de gagner en importance à mesure que les changements climatiques et d'autres facteurs continueront d'accroître le risque. Le programme FireSmart Home Partners propose aux propriétaires des outils et des ressources pour réduire le risque que posent les feux de forêt pour leur maison. »

Co-operators collabore également avec FireSmart Canada et d'autres organismes dans le cadre de la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt qui aura lieu le 6 mai 2017.

Le FireSmart Home Development Guide est disponible à l'adresse firesmartcanada.ca.

À propos de FireSmart Canada :

FireSmart Canada (FireSmart) est un programme national de premier plan visant à aider les Canadiens à réduire les risques liés aux feux de friches et à s'adapter à cette réalité grâce à des solutions axées sur la collectivité. Le programme est administré par l'association Partners in Protection, un regroupement sans but lucratif de spécialistes qui représentent les gouvernements fédéral et provinciaux, les Premières Nations, le secteur privé, les services d'incendie municipaux, les services d'urgence et la Section de la gestion des terres. Grâce à des publications, à des programmes, à de la sensibilisation et à des ateliers, FireSmart habilite les Canadiens à réduire de façon proactive les risques d'incendie pour leur propriété et leur collectivité. Les programmes et les produits de FireSmart sont financés grâce à l'adhésion et au soutien actif d'organisations, notamment le Canadian Interagency Forest Fire Centre, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, la National Fire Protection Association et Co-operators. Pour en savoir plus sur FireSmart, visitez le site www.firesmartcanada.ca (en anglais seulement).

À propos de Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 44 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, l'entreprise offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators figure dans la liste des « 50 employeurs de choix au Canada » d'Aon Hewitt, le palmarès des « 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada » publié par le magazine Corporate Knights et la liste des « 50 entreprises socialement responsables du Canada » publiée par le site Web Sustainalytics et le magazine Maclean's. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 08:40 et diffusé par :