Le gestionnaire de portefeuille de Desjardins devient signataire des Principles for Responsible Investment soutenus par les Nations Unies

LÉVIS, QC, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gestionnaire de portefeuille du Mouvement Desjardins, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA), officialise son engagement envers l'investissement responsable en devenant signataire des Principles for Responsible Investment (PRI), un regroupement international composé de détenteurs d'actifs, de gestionnaires de portefeuille et prestataires de services engagés à intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions de placement.

Créée en 2006, l'initiative PRI, soutenue par les Nations Unies, regroupe plus de 1 700 signataires dans plus de 50 pays, responsables de la gestion de 62 000 milliards d'actifs US $.

DGIA, qui dessert des clientèles institutionnelle et privée depuis 2003, a intégré des stratégies ESG à sa gestion de portefeuille en 2012, entre autres, en faisant appel à l'expertise de fournisseurs tel que MSCI. « L'intégration de critères ESG permet d'aller au-delà de l'analyse financière traditionnelle des sociétés qui composent nos portefeuilles. En adhérant aux principes des PRI, Desjardins affirme sa volonté d'accroître son expertise en investissement responsable, explique Nicolas Richard, chef de l'exploitation de DGIA. Depuis novembre 2016, précisément dans cet objectif, DGIA compte d'ailleurs une équipe de spécialistes en investissement responsable. »

Entité à part entière de Desjardins, DGIA gère des actifs de plus de 55 milliards de dollars dans le cadre de mandats confiés par des composantes du Mouvement, dont Desjardins Sécurité financière, Desjardins Groupe d'assurances générales, le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, de même que par des clients institutionnels externes. « Notre équipe est composée de spécialistes en revenu fixe, actions canadiennes et mondiales, ainsi que plusieurs catégories de placements privés dont l'immobilier », précise Nicolas Richard qui a pris les rênes de DGIA en octobre dernier, après avoir occupé le poste de chef de stratégies de placement chez DGIA durant 5 ans.

Titulaire d'une maîtrise en finance de la London Business School, Nicolas Richard est un membre actif de la communauté financière internationale depuis 22 ans.

