Six pionniers du monde de la santé intronisés au Temple de la renommée médicale canadienne

LONDON, ON, le 4 mai 2017 /CNW/ - Le jeudi 4 mai, six pionniers du monde de la santé seront intronisés au Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC) à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu à Québec, sous l'égide de l'Université Laval et de sa Faculté de médecine. La Cérémonie d'investiture 2017 du TRMC est parrainée par l'Association médicale canadienne et Gestion financière MD.

« Le Temple de la renommée médicale canadienne est fier d'accueillir ces six nouveaux membres et de leur rendre hommage », a déclaré le Dr Bryce Taylor, président du TRMC. « Leur passion et leur leadership visionnaire ont contribué à l'amélioration de la santé au pays et dans le monde entier. Chacun de ces héros canadiens a mérité de prendre place aux côtés des 119 Lauréats actuels du Temple de la renommée médicale canadienne. »

« Nous remercions le Temple de la renommée médicale canadienne d'avoir choisi notre Université et notre Faculté, à titre d'hôtes de cette prestigieuse cérémonie, qui mettra en lumière les réalisations d'hommes et de femmes ayant contribué de manière remarquable à la santé durable des personnes et des populations », a ajouté le Dr Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval.

Les Lauréats du TRMC sont des personnes dont les contributions ont mené à des améliorations extraordinaires de la santé humaine. Leur apport peut avoir pris la forme d'une seule contribution exceptionnelle ou de toute une carrière de réalisations marquantes. Pionniers dans leurs domaines respectifs, ces experts étayent le rôle de chef de file de calibre mondial du Canada en médecine et en sciences de la santé. Voici les Lauréats 2017 du Temple de la renommée médicale canadienne :

Dr Michel G. Bergeron, Québec (Qc) - Visionnaire, figure de proue de la lutte contre les maladies infectieuses et les superbactéries résistantes aux antibiotiques, le Dr Bergeron, par ses réalisations novatrices, sources d'inspiration pour des milliers d'étudiants et de chercheurs, a contribué à améliorer la santé et à sauver des vies. Il a été le fondateur, au Québec, de l'un des plus importants centres de recherche sur les maladies infectieuses en Amérique du Nord.

Dr Michel Chrétien, Montréal (Qc) - Médecin endocrinologue de réputation mondiale, farouche défenseur de la liberté scientifique, le Dr Chrétien a bâti sa carrière sur la théorie des prohormones, dont il est l'auteur et qui a fait le pont entre la recherche fondamentale et les applications cliniques pour produire des résultats immédiatement applicables en médecine.

Dr Richard B. Goldbloom, Halifax (N.-É.) - Un des plus éminents pédiatres du Canada, reconnu dans le monde entier pour avoir été le pionnier du concept de la participation des familles au soin des enfants hospitalisés, homme d'une grande compassion pour l'humanité, le Dr Goldbloom est célébré pour ses contributions à l'excellence clinique, à la recherche en pédiatrie, à l'éducation, à l'administration et aux services communautaires.

Le regretté juge Emmett Hall, Saskatoon (Sask.) - Chargé, en 1961, de présider la Commission royale sur les services de santé, le juge Emmett Hall a eu une influence profonde et durable sur l'organisation et le financement des soins de santé au Canada. Un des pères fondateurs du régime canadien d'assurance maladie, il a travaillé sans relâche tout au long de sa carrière à défendre les droits des Autochtones, l'égalité d'accès aux soins de santé et les droits des personnes handicapées.

Dr Michael R. Hayden, Vancouver (C.-B.) - Chercheur biomédical, innovateur et entrepreneur hors pair, le Dr Hayden a apporté des contributions marquantes au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies neurodégénératives les plus graves, plus particulièrement en éclairant l'origine génétique de la maladie de Huntington.

Dre F. Estelle R. Simons, Winnipeg (Man.) - Chercheure clinicienne de renommée mondiale et mentor hors pair, la Dre Simons a consacré sa carrière à l'amélioration de la prise en charge des maladies allergiques et de leurs manifestations, plus particulièrement l'anaphylaxie et l'asthme. Par son leadership dans ce domaine, elle a joué un rôle déterminant dans la création de la spécialité de l'immuno-allergologie clinique, au Canada et dans le monde entier.

Détails de l'événement 18 h Entrevues et photographies (Centre des congrès de Québec, Foyer 2000, 900, av. Honoré-Mercier) 19 h Défilé des lauréats 20 h 20 Début de la cérémonie d'investiture (Salle 2000 A | B)

Pages Web sur les lauréats de 2017 et hommages vidéo en ligne dès 20 h, heure de l'Est, le 4 mai, ici www.cdnmedhall.org/fr.

Créé en 1994, le Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC) est un organisme de bienfaisance national qui favorise l'émergence de futures générations de professionnels de la santé en rendant hommage à la riche histoire médicale de notre pays, en décernant des bourses d'études, en offrant un programme de prix aux étudiants en médecine ainsi que des programmes éducatifs pour les jeunes, à l'échelle locale et nationale. Chaque année, jusqu'à six personnes sont reconnues pour leur extraordinaire contribution à l'amélioration de la santé des Canadiens et des gens du monde entier.

L'Université Laval, située à Québec, ville inscrite au patrimoine mondial, est la première université francophone d'Amérique. Elle se classe au septième rang parmi les grands établissements universitaires de recherche du Canada. Plus de 42 500 étudiants sont inscrits à l'Université Laval, dont plus du quart aux études supérieures. Au fil des ans, l'Université Laval a diplômé plus de 277 000 personnes. La Faculté de médecine diplôme chaque année plus de 900 professionnels de la santé et offre près d'une centaine de programmes de formation, dont 47 en médecine spécialisée. Le réseau d'enseignement clinique de l'Université Laval, le plus important au Québec, est axé sur une approche de responsabilité sociale et de santé durable.

