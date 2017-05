Le premier ministre Trudeau rencontre le Conseil jeunesse pour discuter de la réconciliation avec les peuples autochtones







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW/ - Nous devons rester à l'écoute des voix diverses des jeunes Canadiens afin de pouvoir bâtir un Canada plus fort et plus prospère qui offre à chacun des chances réelles et égales de réussir. C'est pourquoi, au cours des prochains jours, le premier ministre Justin Trudeau tiendra une rencontre avec le Conseil jeunesse du premier ministre afin de discuter du rôle que peuvent jouer les jeunes dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Il s'agira de la troisième réunion en personne du Conseil jeunesse depuis sa toute première réunion en septembre 2016.

Les membres du Conseil jeunesse rencontreront plusieurs ministres, le secrétaire parlementaire pour la Jeunesse, ainsi que des leaders autochtones. Ils rencontreront également des jeunes Autochtones dans la région de Montréal, en plus de visiter le Territoire des Mohawks de Kahnawà:ke, où ils auront l'occasion de rencontrer des jeunes de la communauté.

Le gouvernement du Canada est déterminé à être à l'écoute des jeunes sur les enjeux qui sont importants pour eux. À titre de ministre de la Jeunesse, le premier ministre souhaite entendre directement le point de vue des jeunes au sujet de la réconciliation avec les peuples autochtones, et le Conseil jeunesse offre la possibilité de soutenir ce dialogue. Au cours des prochains mois, le Conseil jeunesse tiendra d'autres rencontres auprès de jeunes et de dirigeants dans leurs communautés pour discuter de la réconciliation et pour entendre les perspectives des jeunes sur les défis les plus urgents auxquels nous faisons présentement face.

Citations

« Je crois au potentiel illimité du Canada et des jeunes Canadiens. Je suis heureux de rencontrer encore une fois les membres du Conseil jeunesse afin de connaître leurs points de vue importants sur la façon de bâtir un Canada meilleur et plus fort, où tout le monde à une chance de réussir. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les jeunes Canadiens peuvent apporter des contributions importantes en ce qui a trait à la réconciliation avec les peuples autochtones, et ils le font déjà. Notre rencontre des prochains jours nous permettra de poursuivre cette importante conversation et aidera à attirer l'attention des jeunes Canadiens de partout au pays sur le sujet de la réconciliation. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le 5 mai 2017, à 16 h 30 (HE), le premier ministre, la ministre Mélanie Joly et le Conseil jeunesse participeront à une Diffusion en direct sur Facebook, et la population est invitée à se joindre à la discussion. On pourra y voir le Conseil jeunesse du premier ministre au travail, et cette activité donnera à tous les Canadiens l'occasion de poser des questions et de contribuer à la conversation quant à ce que les jeunes Canadiens peuvent faire pour favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le Conseil jeunesse se compose actuellement de 26 jeunes Canadiens issus de diverses communautés de toutes les régions du Canada qui possèdent un large éventail de connaissances et d'expérience. Le Conseil jeunesse fournit des conseils impartiaux au premier ministre et au gouvernement du Canada relativement à des enjeux importants pour eux et pour tous les Canadiens.

Plus de 17 000 jeunes Canadiens se sont inscrits pour s'informer et participer à la conversation et aux activités de consultation soutenues par le gouvernement du Canada. Ils peuvent ainsi prendre part à des discussions en ligne et en personne, à des consultations ainsi qu'à des délégations nationales et internationales relativement à des enjeux comme la législation sur l'accessibilité, les changements climatiques, l'agriculture, les relations internationales et l'emploi chez les jeunes.

Au mois de mars 2017, le gouvernement du Canada a publié sa toute première infolettre destinée aux jeunes Canadiens, qui souligne le travail du Conseil jeunesse ainsi que les occasions et les activités de mobilisation s'adressant à tous les jeunes Canadiens. Les jeunes Canadiens sont encouragés à s'inscrire pour recevoir l'infolettre et à s'informer de nouveaux moyens de passer à l'action.

Lien connexe

