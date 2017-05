L'édition 2017 du Festival culturel international du thé et l'exposition de l'industrie du thé s'est ouverte à Zunyi







ZUNYI, Chine, 4 mai 2017 /CNW/ -- Le 28 avril 2017 s'est ouverte l'édition 2017 du Festival culturel international du thé et l'exposition de l'industrie du thé à Meitan, district de la ville de Zunyi, dans la province du Guizhou, dans le Sud-ouest de la Chine.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Zhou Guofu, président de l'Institut international de la culture du thé en Chine, a souligné que le Guizhou était l'un des lieux de naissance du thé et de la culture du thé en Chine. Ces dernières années, l'industrie du thé et la culture du thé ont connu un développement rapide. Les plantations de thé chinoises mettent en pratique les nouveaux concepts de développement. Guidé par le marché, nous renforcerons l'industrie du thé, enrichirons la chaîne culturelle, étendrons la chaîne technologique et industrielle pour améliorer ainsi la chaîne de valeur afin de promouvoir les valeurs culturelles, sociales, écologiques et économiques du secteur du thé. Nous devons contribuer davantage à la renaissance de la culture du thé en Chine, pour renforcer le secteur chinois du thé et faire en sorte que la Chine redevienne une grande puissance du thé en développant l'industrie, en améliorant la vie des gens, en promouvant la culture saine et de partage du thé.

M. Chen Zongmao, un académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, a insisté sur les qualités de parfum, de fraîcheur et de moelleux du thé du Guizhou et il a déclaré qu'il s'efforcerait de faire connaître et promouvoir la culture du thé et le secteur du thé du Guizhou.

M. Abdullah Maier Alaoui, ministre plénipotentiaire du ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, a déclaré qu'il souhaitait faire connaître au Maroc le thé du Guizhou moelleux et clair pour pouvoir en faire profiter à davantage de Marocains.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le thé vert du Guizhou a reçu des indications géographiques de produit agroalimentaire par le ministère chinois de l'agriculture. L'Association des calligraphes chinois a offert au district de Meitan une oeuvre de calligraphie représentant le caractère de « thé » écrit de 100 manières différentes. D'autre part, M. Wang Qing, vice-président exécutif de l'Association chinoise de commercialisation du thé, a décerné les prix pour les éminents vainqueurs de la Compétition nationale des aptitudes professionnelles dans le traitement du thé 2017.

Liens vers les images :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=288716

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=288717

SOURCE 2017 China Guizhou Global Tea Culture Festival and Tea Expo

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 08:57 et diffusé par :