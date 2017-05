Exploration Khalkos inc. : Acquisition de deux propriétés contiguës à la propriété Malartic

TSX - NYSE : RIC TORONTO, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mines Richmont inc. (TSX: RIC) (NYSE: RIC) (« Richmont » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017 influencés...

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus ou la « Société »), le chef de file dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires...