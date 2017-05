Sommet sur l'éducation à la petite enfance - Experts, politiciens, citoyens et professionnels ensemble pour l'égalité des chances







MONTRÉAL, 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, organisé par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), s'ouvre aujourd'hui sur une question cruciale : comment assurer l'égalité des chances à tous les jeunes citoyens? Les discussions seront lancées avec les allocutions de Madame Pauline Marois, ministre de la Famille de 1997 à 2001et première ministre du Québec de 2012 à 2014, et de Monsieur Sébastien Proulx, ministre de la Famille et ministre de l'Éducation.

Parrainé par la Commission canadienne pour l'UNESCO, le Sommet rassemble plus de 500 participants issus notamment du monde de la petite enfance, des affaires, des sciences, de la politique et de la société civile pour explorer l'essence des recommandations de la Commission sur l'éducation à la petite enfance.

« Nous sommes ravis de fédérer tant de personnes et d'organisations aux horizons aussi divers, a déclaré Louis Senécal, président-directeur général de l'AQCPE. Après avoir initié une large consultation citoyenne ayant mené au rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance, nous convions l'ensemble de la société à se prononcer sur le droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance. »

Un Sommet qui voit grand

La question de l'éducation à la petite enfance déborde largement les frontières du Québec. D'ailleurs, plusieurs organisations canadiennes et internationales s'intéressent aux travaux du Sommet. Parmi les orateurs invités, le Sommet accueille le ministre fédéral de la Famille, monsieur Jean-Yves Duclos, Madame Julie Miville-Dechêne, représentante du gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO, Mademoiselle Peggy Furic, représentante de l'OCDE, et l'Honorable Margaret Norrie McCain. Par ailleurs, les participants auront droit à un échange entre Camil Bouchard et Alexandre Taillefer et à un panel regroupant des experts de renommée mondiale : Nathalie Bigras, Michel Boivin, Pierre Fortin et Julie Poissant.

« Avec la Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, nous voici arrivés à un point tournant. Vingt ans après la mise en place de la politique familiale, il est temps d'en dresser le bilan, mais surtout, de tourner notre regard vers l'avenir. Nous avons l'occasion aujourd'hui de jeter les bases d'un avenir plus égalitaire et prospère pour tous les citoyens, » a ajouté Louis Senécal.

À propos de l'AQCPE

L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec. L'AQCPE est reconnue auprès de ses nombreux partenaires comme un acteur de premier plan en petite enfance et sa mission est d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance.

