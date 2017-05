Célébrons la Semaine nationale des travaux publics du 21 au 27 mai 2017







MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Semaine nationale des travaux publics se déroulera du 21 au 27 mai 2017 sous le thème « Les travaux publics nous unissent ».

Pour l'occasion, des milliers de professionnels en travaux publics au Québec sont invités à parler de leur profession, à présenter les installations auxquelles ils contribuent et à partager les projets en cours de réalisation.

Véritable pierre angulaire, les travaux publics fournissent, maintiennent et améliorent les structures et les services qui assurent une meilleure qualité de vie pour nos communautés. Rues, routes, ponts et transports publics nous gardent tous unis; l'eau et les services sanitaires nous gardent en santé tout en nous permettant de grandir et de prospérer.

Depuis 1960, la 3e semaine du mois de mai est consacrée à célébrer les travaux publics!

Partout en Amérique du Nord, plus de 29 000 membres de l'American Public Works Association (APWA) et du Canadian Public Works Association (CPWA) et ses regroupements, dont l'ATPA, utilisent cette semaine pour sensibiliser le public sur l'importance des travaux publics dans la vie de tous les jours.

Pour connaître les activités organisées pour cette occasion, renseignez-vous auprès du service municipal de votre ville ou votre municipalité.

Pour plus de détails concernant l'Association des travaux publics d'Amérique, rendez-vous au www.atpa.ca.

SOURCE Association des travaux publics d'Amérique - chapitre du Québec

Communiqué envoyé le 4 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :